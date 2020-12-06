Prof. Dr. Cengizkan:  Sanatçıya ve mimara değer vermeyen,  kadın mimarı bir ayrımcılıkla, ‘kocasının eşi’ olarak algılayan bir Kültür Bakanlığımız var

TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Cengizkan, tamamlanması 28 yıl süren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eserin mimarları Semra Uygur ve Özcan Uygur'un açılışa davet edilmediklerini hatırlatan Cengizkan, "Bu sosyal mesajına tepki o denli büyük oldu ki, aynı gün Kültür ve Turizm Bakanlığı adına sosyal medyada yer alıp, sonra silinen mesajdan, 'mimar ve eşi hanımefendinin' açılış konserine davet edildikleri öğrenildi. 4 Aralık sabah saatlerinde müellif iki mimar ve müteahhitle fotoğrafını paylaşan Kültür Bakanımız Mehmet Ersoy ise, 'Dünya standartlarında bir eser olan ve teknolojiyi zarafetle birleştiren bir anlayışla projelendirilen CSO Yeni Konser Salonu’nun proje müellifi olan mimarları Sayın Özcan ve Semra Uygur ile yüklenici firma sahibi Sayın Behçet Çağlar’a gönülden teşekkür' ediyordu." ifadesini kullandı.

Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda Cengizkan, "Sanatçıya ve mimara değer vermeyen, hak sahipliği hatırlatılınca, kadın mimarı bir ayrımcılıkla, ‘kocasının eşi’ olarak algılayan bir Kültür Bakanlığımız var. Hele hele hukukta bile yeri olan 'eser sahipliği' ve 'müelliflik' kavramlarından hiç haberi olmayan, ‘eser sahibine de para ödendiğine göre, onu müteahhitle bir tutabilirim’ anlayışı olan bir kültür politikası akıl alır gibi değil. Mimarların sırf bu yüzden bile, yıllardır talep ettikleri ‘Mimarlık Meslek Yasası’nın çıkarılması konusunda var güçleriyle çalışmaları gerek." görüşünü savundu.