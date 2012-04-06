Prof. Dr. Celal Şengör, Evren lehine müdahil olmak istiyor!

12 Eylül davası sürerken, müdahiller cephesine bir isim daha eklendi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun'a bir mektup gönderen Prof. Dr. Celal Şengör, davaya Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya lehine müdahil olmak istediğini belirterek yeni bir tartışma başlattı.

Prof. Dr. Celal Şengör, Ahmet Hakan'a yazdığı mektupta, 12 Eylül darbe günü yaşadığı rahatlamayı gizlemedi. "İstanbul'da neredeyse günde 20 kişinin öldürüldüğünü nasıl unuttuk?" diye soran Şengör, şöyle devam etti:

"Bunu yurttaşlarımızın ne kadar büyük bir kesimiyle paylaştığımı o gün sokağa çıkma yasağı öğle vakti kaldırılınca, iki yabancı dostumla Boğaziçi'ne yaptığım bir gezide görmüştüm. O yabancı dostlarım gördükleri bayram havasının bir darbe akabinde olmasına hayret etmişlerdi."

Şengör, "Coşmuş enflasyonu, birbirine cenazede bile sırtını dönen liderlerimizi ne çabuk unuttuk?" diye sorarken, sözü darbe anayasası lehine sonuçlanan referanduma da getirdi, şunları söyledi:

"Milletimizin yüzde 92'si serbestçe verdikleri oylarla "aman çok şükür, ne iyi ettiniz, yaptıklarınızı da pek beğendik" demedi mi? Şimdi Evren ve Şahinkaya yargılanırken onların yaptıklarını oylarımızla tasvip eden biz, milletimizin yüzde 92'si yargılanmış olmayacak mı? Üstelik darbeden sonra yapılan her fena işi darbeyi yapanlara atfetmek insaflı mıdır? Ben milletime ikiyüzlülüğü yakıştıramıyorum."