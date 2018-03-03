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Prof. Dr. Çay: Şengör'ün açıklaması tarih bilmediğinin kanıtıdır

İSTANBUL, (DHA)- PROF

03 Mart 2018 13:55

İSTANBUL, (DHA)- PROF. Dr. Celal Şengör’ün, “Piri Reis’in en büyük talihsizliği, Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın döneminde doğmuş olmasıdır” şeklindeki sözlerine tarihçi  Prof. Dr. Abdulhalûk Mehmet Çay tepki gösterdi. Çay \"Dönemin devlet adamlarını ve politikalarını tenkit ederek, hele “salaklık” gibi bir ifadeyle itham etmek suretiyle rencide edici sözler kullanmak Türk tarihini bilmemek, hakaret etmekten başka bir şey değildir\" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Abdulhâluk Mehmet Çay, “İhtisası olmayan konularda konuşan insanlar var. Halkın kafasını bulandırıp, olur olmaz iddiaları gündeme getirip toplumda infiale neden olmaktadırlar. Prof. Dr. Celal Şengör’ün açıklaması da bu şekilde. Kanuni sultan Süleyman ile Piri Reis değerlendirmesi de bunlardan bir tanesidir” dedi.

“ŞENGÖR TARİH BİLMİYOR”

57’nci Hükümet döneminde Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları ile Koordinasyondan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay  şöyle konuştu: “Şengör’ün, Piri Reis, Fatih Sultan Mehmet döneminde olsaydı bugün sömürge imparatorluğu olacaktık şeklinde bir görüşü vardır ki bu tarihi bilmediğinin en açık göstergelerinden bir tanesi. Piri Reis’i Hint sularına gönderen kimdir Kanuni Sultan Süleyman. Niçin göndermiştir coğrafi keşifler sırasında Hindistan Yarımadası’nda, koloni daha sonra da sömürge imparatorlukları kurmak isteyen Hollanda, ispanya, Portekiz gibi ülkelere engel olmak için. Kanuni Sultan Süleyman, bu tehlikeleri önlemek daha sonra da baharat yolu değdiğimiz, (ilk ve ortaçağların iki önemli yolu vardır, Güney’de Baharat Yolu ve Kuzey’de İpek Yolu) bu yolları kontrol altına alarak imparatorluğun geleceğini, Osmanlı İmparatorluğu’nun geleceğini sağlam esaslara bağlamak istemiştir. Piri Reis de bu şartlarda bölgeye gönderilen kişilerden bir tanesidir.

\"KANUNİ’YE “SALAK” DEMEK TARİH BİLMEMEKTİR\"

Piri Reis’in çalışmalarıyla övüne biliriz ama bunu yaparken, dönemin devlet adamlarını ve politikalarını tenkit ederek, hele “salaklık” gibi bir ifadeyle itham etmek suretiyle rencide edici sözler kullanmak Türk tarihini bilmemek hakaret etmekten başka bir şey değildir. \"

 

(FOTOĞRAF)

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