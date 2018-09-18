Prof. Dr. Caşın "Rus uçağı elektronik harp yöntemiyle Suriye'ye hedef olarak gösterildi"

Samiye ULUSOY/İSTANBUL, (DHA)-Suriye Hmeymim Hava Üssü yakınlarında düşürülen ve 14 askerin hayatını kaybettiği Rusya\'nın İl-20 tipi uçağının elektronik savaş yöntemiyle düşürüldüğü belirtildi. İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın \"Uçağı Suriye\'nin, Rusya\'dan aldığı \'Baksır\' sınıfı ileri savunma sistemiyle yanlışlıkla vurduğunu düşünüyorum. Burada elektronik harp yöntemi kullanılmıştır. Suriye\'ye bu uçak \'düşman uçak\' olarak gösterilmiştir. Suriye\'nin kullandığı sisteme müdahale edilerek karıştırılma olduğunu görüyoruz. Rus tarafının \'kalkan\'dan kastı budur\" dedi.

Dünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus Devlet Başkanı Viladimir Putin\'in Soçi Zirvesi\'nde; İdlib konusunda vardıkları mutabakatın ardından saatler sonra Hmeymim üssü yakınlarında Rus uçağı düşürüldü ve 14 asker hayatını kaybetti. 4 Motorlu ve pervaneli uçağın İsrail savaş uçaklarınca kalkan olarak kullanıldığı; bunun da Suriye hava savunma sistemini yanıltarak hedef haline getirildiği iddia ediliyor. Uzmanlar Rusya\'nın \"kalkan yapılma\" açıklamasındaki kastın \'sistemde elektronik karıştırma\' şeklinde algılanması gerektiğine vurgu yapıyor.

İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr.Mesut Hakkı Caşın, dünkü Soçi Zirvesi\'ni barış adına çok önemli bir eylem olarak niteledi ve dünyanın bunu alkışladığını söyleyerek \"Diğer taraftan birileri füze atıyor, İsrail uçakları taarruzda bulunuyor. Rus halkı ve Genelkurmayı bunu affetmeyecektir\" dedi. Prof. Dr. Caşın İsrail, ABD, İngiltere ve Fransa\'nın Rusya\'ya karşı oyun oynadığını belirterek şöyle konuştu:

\"İSRAİL HAVA KUVVETLERİ BUNU PLANLAYARAK YAPMIŞTIR

\"Uçak elektronik harp yöntemi kullanılarak düşürülmüştür. Suriye ucaksavarlarına bu uçağı düşman uçağı olarak göstermişlerdir. Burada onların kullandığı sistemde bir karıştırma olduğunu görüyoruz. Uçağı düşüren Suriye\'nin elindeki Rus malı \'Baksır\' sınıfı gelişmiş bir füze hava savunma sistemi. Rus ordusunda önceden de vardı. Modernize edilen bir silah. Lazer ve yakalama kapasitesi arttırılmış bir silah. Bu olayda hedefin yakalanması ve sonrasında imhası konusunda elektronik harp karıştırması olduğunu düşünüyorum. Yani Rus bakanlarının kalkandan kastı bu. Fakat uluslararası hukukta ceza için işlenen eylemde kast unsuru esastır. Demek ki bu uçağın düşürülmesine kast eden İsrail Hava Kuvvetleri planlayarak bunu eş zamanlı olarak yapmıstır. Bu saldırıyı örtme ateşi olarak da bazı uçaklar atış desteği vermiştir. Gelen bilgilere göre İngiliz, Amerikan ve Fransız hava kuvvetlerine bağlı birlikler de saldırıda İsrail\'e yardımda bulunmuşlardır. Ortada İsrail ile beraber bu ülkelerin Rusya\'ya karşı oyun oynadığını görüyoruz\"

\"HER AN BİR İSRAİL UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİNİ BEKLEYEBİLİRİZ\"

Rus istihbaratının İdlib\'de kimyasal sabotaj komplosunu ortaya çıkarınca bu oyunun sahneye konduğunu söyleyen Prof. Caşın bunun Doğu Akdeniz\'de ve Suriye topraklarında barışı isteyen ve istemeyenlerin arasındaki mücadelenin bir safhası olarak değerlendirdi.

Prof Caşın; gerek hukuki gerekse askeri yollarla Rusya\'nın mutlaka bunun yanıtını vereceğini ve her an bir İsrail uçağının düşürülebileceğini belirterek şöyle konuştu:

\"Rusya\'da \'bekle gör\'diye bir politika vardır. Rusya gerektiği zaman can yakacaktır. Rusya kolay kolay Doğu Akdeniz\'den çıkmayacaktır. Buradaki esas şey şu Doğu Akdeniz\'deki hesaplaşmanın yeni başladığını söyleyebiliriz. Bu hadisenin en önemli sonuçlarından bir tanesi de Türkiye ile Rusya\'nın askeri iş birliğini artıracak olmasıdır.Türk ve Rus askerleri ilk defa İdlib\'de güvenli bölgede devriye atacaktır ki bu çok önemli. \"

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