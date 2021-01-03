Prof. Dr. Çarkoğlu: Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle dümende kontrolü yeni bir kadro da sağlayabilir 

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, 2020’den 2021’e siyasetteki değişimlere ilişkin olarak, "Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle dümende kontrolü yeni bir kadro da sağlayabilir elbette. Ama bu kadro geleceğini milliyetçi seçmeni ürkütmemekte görünce değişimin yönünü ve hızını hissedemeyecektir." yorumunu yaptı.

Çarkoğlu, Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Türkiye’de 2020’den 2021’e siyasetteki değişim ne kadar farklı olabilir? 24 saatte herşeyin değişebileceği demokrasilerde çare ya da çaresizlik tükenir mi? Siyasette düzen, düşünsel tutarlılık ya da bir ideolojik çerçeve temelde bir kestirilebilirlik dengesi sunabilmek için önemlidir. Lider ve partiler kafalarına geleni gündeme sürdüklerinde niye kendi çıkarlarına uygun bir iş yapmamış olurlar? Tahmin edilebilir olmamak siyaseten bir avantaj değildi. Çünkü tahmin edilebilir olan rakipler seçmene daha kolay hitab edip oylarını daha kolay devşirebilirler. O halde siyasette bir dünya görüşü, bir ideoloji sahibi olmak, bununla tutarlı argümanlar ile siyaset yapmak seçmen karşısında siyaseten bir kazanç yaratır. Siyaset tahmin edilebilirliği sever yani. İdeolojiler genelde bu tutarlılık dengesini bozmamak uğruna statükoyu besleyen kurumsal dinamikler yaratıp düşünsel kurallarına uymayanları dışlar ve onları toplumsal baskı altında tutar." düşüncesini dile getirdi.

Çarkoğlu, "Bu çerçeveye kendinizi kaptırırsanız toplumsal değişim yoktur ve olamaz sanabilirsiniz. Oysa elbette bu doğru değil. Toplumlar değişiyor ve tabi bu değişim de hiç durmuyor. Ama değişim için, bu değişimi okuyup, bu rüzgarın çırpıntılı sularında hedefe kitlenmiş bir yelkenlinin dümenine geçebilecek bir siyasi kadro gerekir. Bu kadro iktidarın statükocu eğilimleriyle değişimden besleneceğine ona karşı çıkmayı ya da tekneyi rüzgara sürerek durdurmayı tercih edebilir. Bu elbette rüzgarı durdurmayacağı için ancak Türkiye’ye vakit kaybettirecektir. Bu şekilde değişimin çalkantısı sürebilir ve pandemi neslinin ardından bir nesli de ekonomik ve sosyal çalkantılara feda etmek zorunda kalabiliriz." ifadesini kullandı.