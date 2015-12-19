Prof. Dr. Canan Karatay: Türkiye sarımsak ithal ediyor, ayıptır, günahtır kardeşim!

Beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Türkiye’de yetişen sebzelerin yüzde 90’ının Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) olduğunu söyledi ve “Bilinçlenmemiz lazım, bugün Türkiye'ye Çin'den sarımsak ithal ediliyor. Ayıptır, günahtır kardeşim. Saksıya koy, balkonunda yetişir sarımsak”

Hürriyet’in haberine göre Karatay, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, batılı ülkelerinkine göre Türk mutfağının daha sağlıklı olduğunu söyledi.

“Balığı unlayıp kızartmak kanserojendir”

Türkiye'de genelikle sıcak yemeklerin tencerede hazırlandığını, burada sebzelerin kendi suyu ve buharında piştiğini anlatan Karatay, şöyle konuştu:

"Balık sağlıklı ama unlayıp kızartırsak kanserojendir. Ayrıca unu kızartırsak, şnitzel yaparsak kırmızı et de kanserojendir. Türk mutfağının tencere yemeği önemlidir. Amerika'da, İngiltere'de tencere yemeği bilmezler. Kuru fasulyemizi, barbunyamızı, zeytinyağlı yiyeceklerimizi bilmezler. Mercimek bilmezler. Artık 3 yaşındaki çocuklarda karaciğer yağlanması görüyoruz. Bunu yapanlar da şekerlerdir, trigliseridlerdir, trans yağlardır.”

Karatay, Türkiye'de yetişmesine karşın ithal edilen sebzelerin yüzde 90'ının GDO'lu olduğunu, bu ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini savundu.

"Ayıptır, günahtır kardeşim!"

Yapılan anlaşmalarla Kanada'dan mercimek ve kuru fasulye ithal edildiğini dile getiren Karatay, şunları kaydetti:

"Kanada kuzey ülkesidir ve güneş yoktur. Kanada'da 12 sene yaşadım. Kanada'da mercimek yetişmez. Kanadalı mercimek yemeği, mercimek köftesi bilmez. Salatasını, çorbasını bilmez. Orada GDO'lu olarak yetiştiriyorlar. Ülkemiz bunu ithal ediyor. Bilinçlenmemiz lazım. Açık mercimek alacaksınız. Köylüden mercimek alacaksınız. Bugün Türkiye'ye Çin'den sarımsak ithal ediliyor. Ayıptır, günahtır kardeşim. Saksıya koy, balkonunda yetişir sarımsak."