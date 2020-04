Prof. Dr. Canan Karatay'ın Koronavirüs'e karşı kelle paça önerisine sağlıkçılar, "Yetmez" dedi

Prof. Dr. Canan Karatay birçok ülkede ölümlere neden olan Koronavirüs'e karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini savundu. Karatay bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için de lahana, turp, kereviz, sarmısak, soğan, pancar ve kelle paça gibi ürünlerin tüketilmesini önerdi. Karatay'ın bu önerisi sağlık sektörünü karıştırdı. Uzmanlar, bu önerilerinin tek başına yetersiz kalacağını söyledi.

"Sarılma âdetinden vazgeçilmeli"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Diyetisyen Prof. Dr. Murat Baş, şu görüşleri ifade etti:

“İnsanların her fırsatta birbirine sarılma âdetinden vazgeçmeleri gerekir. C vitamini bağışıklığı güçlendirir ancak çinko minerali, bağışıklık sistemini güçlendiren daha önemli bir besin öğesidir. Et çeşitleri, kabak çekirdeği, yer fıstığı, sarmısak, ıspanak, mantar ve bakliyatlar çinko açısından zengindir. Buna süt ürünleri ve yumurta da dahil. Günde en az üç porsiyon sebze ve iki porsiyon meyveyi önerebiliriz. Farklı renklerdeki sebze ve meyveleri bir araya getirmekte fayda var. Baharatı çorbaları da bağışıklık sistemi için tavsiye edebiliriz.”

"Tek yol aşılama"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Esin Şenol da şöyle konuştu:

“İyi uyku, iyi beslenme, bol oksijen, vücutta eksik vitamin ve minerallerin olmaması enfeksiyonlara karşı dayanaklı olmamızı sağlar. Ancak virüs çok güçlü veya çok bulaşıcıysa, biz de buna maruz kalıyorsak bulaşması kaçınılmazdır. Tek yol aşılamadır. Sigara ve bitkisel ilaçların tüketiminden kaçınmalı. Çünkü bunlar metabolizmamızda rol oynayan organlara hasar verebilir. Bu da enfeksiyona karşı bizi savunmasız kılar. Bir de hiç kimsenin olmadığı boş koridor ve sokaklarda maskeyle dolaşmanın bir anlamı ve gereği yoktur.”

"El yıkamak ve maske kullanmak..."

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ise şu önerilerde bulundu:

“Her virüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması lazım. Ancak bu tek başına virüse karşı yeterli olacak bir önlem değildir. ‘Ben bu gıdaları yiyerek virüsten korunacağım’ diyemem. Virüse karşı bir takım koruyucu önlemler alınmalı. El yıkamak ve maske kullanmak bunlara örnektir. Beslenme korunmanın sadece bir parçasıdır. Örneğin eğer o bölge karantinada ise o bölgeye seyahat edilmemeli. Şu anda binlerce insan karantinada. Böyle bir dönemde bu virüsü bu kadar basite ingirmek doğru değil.”