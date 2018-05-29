Prof. Dr. Bostan, 2'nci Mehmed deniz donanmasına kara ordusundan daha fazla önem veriyordu

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’UN fethinin 565\'inci yıl dönümü kapsamında İstanbul Medipol Üniversitesi\'nde düzenlenen programda konuşan Prof. Dr. İdris Bostan, Fatih Sultan Mehmed’in deniz donanmasına kara ordusundan daha fazla önem verdiğini söyledi.

İstanbul’un fethinin 565\'inci yıldönümü kapsamında İstanbul Medipol Üniversitesi (İMÜ) Rektörlüğü tarafından ‘İstanbul’un Fethi ve Fatih Sultan Mehmed\'i Anma Programı’ düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar başta olmak üzere fakülte dekanlarının katıldığı programda, İMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İpşirli, tarihçi Prof. Dr. İdris Bostan ve Yakın Çağ Osmanlı tarihi uzmanı Prof. Dr. Vahdettin Engin konuşmacı olarak yer aldı. Güney Kampüs Konferans Salonu\'nda düzenlenen programda ilk sözü alan Prof. Dr. İdris Bostan İstanbul’un Fethi ve Fatih Sultan Mehmed’in hayatına dair bilgiler paylaştı. Fethe giden süreci kronolojik olarak anlatan Prof. Dr. Bostan, 2\'nci Mehmed’in İstanbul’u kuşatmak için kara ve denizden tedbirler aldığını söyledi. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethi maksadıyla başlattığı hazırlıklar arasında Gelibolu’daki faaliyetlerin önemli yer tuttuğunu kaydeden Bostan şöyle konuştu:

“2\'nci Mehmed’in ilk saltanat yıllarında Gelibolu Tersanesi yeniden tahkim edildiği gibi Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey eski gemileri tamir, yeni gemileri inşa ettirdi. Böylece teşekkül eden ve irili ufaklı 350-400 gemiden oluşan Osmanlı donanması, İstanbul’un fethinde ciddi bir rol üstlendi. Fatih Sultan Mehmet kara donanmasından daha çok deniz donanmasına önem veriyordu. Şehrin kuşatılması sırasında donanmaya ait gemilerden bir kısmı karadan yürütülerek Haliç’e indirildi. Yetmiş civarında küçük Türk gemisinin Haliç’e indirilmesi hem Bizanslıları hem de Venediklileri şaşırtmış, ilk anda bunları yok etmeyi planlayıp ateş gemileriyle hücum etmişlerse de nihayet Türk topçusunun açtığı ateşle Venedik kadırgası batırılmış ve çıkan çatışma Osmanlıların üstünlüğü ile sona ermiştir.”

\"İKİNCİ MEŞRUTİYETE KADAR FETİH KUTLAMASI YAPILMADI\"

Programın moderatörlüğünü de üstlenen Prof. Dr. Mehmet İpşirli ise Fatih Sultan Mehmed’in, İstanbul’u fethettikten sonra şehri ilim, irfan ve kültür bakımından önemli bir merkez haline getirdiğini söyledi. Fatih Sultan Mehmed’in ilme büyük önem verdiğini dile getiren Prof. Dr. İpşirli, kendisine hocalık yapan alimlerle zaman zaman anlaşmazlık içinde olsa da sultanın onlara büyük kıymet verdiğini ifade etti. ‘Cihan Padişahı’nın askeri seferlerine kalabalık ilim adamı topluluğuyla çıktığını anlatan Prof. Dr. İpşirli, Sultan’ın sefer yolunda ilmi tartışmaları zevkle dinlediğini ve sorduğu sorularla tartışmalara katıldığını belirtti. Prof. Dr. Vahdettin Engin ise Osmanlı Devleti’nde İkinci Meşrutiyet’e kadar fetih kutlaması yapılmadığını bildirdi. İttihat Terakki döneminin uygulaması olarak kutlamaların başladığını kaydeden Prof. Engin, Sultan 2\'nci Abdulhamid’in ise devlet bünyesindeki Rumların rencide olmaması için kutlamalara karşı çıktığını ifade etti.

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