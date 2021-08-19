Prof. Dr. Birgül Yelken: Yoğun bakımlarımız dolu, ekipler çok yoruldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, “Yoğun bakım servisimizdeki Koronavirüs vakalarının büyük bir çoğunluğu aşısız hastalar. Aşılı olanlar da dozlarını tamamlayamamış, eksik aşılı hastalar” dedi.

Yelken, "Yoğun bakımlarımız hâlâ doluluğunu koruyor. Yüzde yüz doluluklar devam ediyoruz. Yoğun bakım servisimizdeki Covid-19 vakalarının büyük bir çoğunluğu aşısız hastalar. Aşılı olanlar da dozlarını tamamlayamamış, eksik aşılı hastalar. Aşılı olmak kişisel tedbirlerin azalmasına neden olabiliyor. Toplumda ‘ben aşılıyım' deyip gezenleri görüyoruz. Hâlâ salgının devam ettiğini unutmamak lazım. Durumu çok ağır seyreden hastalarımızın olduğunu unutmamak lazım. Asla tedbirleri bırakacağımız bir dönemde değiliz. Bu salgınla baş edebilmemiz için bizim maske, mesafe ve aşı konusunda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yoğun bakımlarımız dolu. Yoğun bakım ekipleri çok yoruldu. Eğer insanlar bize yardım etmek istiyorsa, maske, mesafe ve aşıya dikkat etmeleri lazım” diye konuştu.

Yelken şu ifadeleri kullandı:

“Geç kaldıklarında çok daha ağır bir tabloyla karşılaşıyorlar”

“Son dönemde Korona virüs hastaları karantinadan çekindikleri hastaneye çok geç geliyorlar. Bazı kişiler de hastalığın asıl seyrini çok iyi bildikleri için hastaneye geç başvuruyorlar. Hastaneye gelen hasta grubu ise durumu ağırlaştığında, hastalığın geç döneminde başvurduğu için de yoğun bakımlardaki doluluk fazla. Eğer hasta erken gelip tedavi olsa hastalığı hafif atlatabilecekken, geç kaldığında çok daha ağır bir tabloyla karşılaşıyor” (İHA)