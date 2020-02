Prof. Dr. Berker: Sevdiği işi yapıp başarısız olan birine rastlamadım

İZMİR, (DHA) - MASSACHUSETTS Institute of Technology’de (MIT) 25 yıl öğretim üyeliği yapan, Türkiye’nin başarılı bilim insanlarından fizik profesörü Nihat Berker, başarıya giden yolun, çok çalışmak kadar sevilen işi yapabilmekten geçtiğini söyledi. Berker, \"Şimdiye kadar sevdiği işi yapıp da kovulan ya da başarısız olan birine rastlamadım\" dedi.

Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berker, Yaşar Üniversitesi tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı. \'Güncel Bilim Söyleşileri\'nin konuğu Prof. Dr. Berker, ‘Hayal, Gerçek, Bilim ve Toplum’ başlığı altında gençlere hitap etti. Üniversite eğitimi için 17 yaşında gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), 32 yıl kalarak MIT, Illinois ve Harvard gibi dünyanın saygın üniversitelerinde, fizik ve kimya alanında başarılı araştırmalara imza atan Berker, ulusal ve uluslararası pek çok bilim ödülünün de sahibi oldu. Türkiye’ye dönüş yaptıktan sonra da lisans, lisansüstü ve lise öğrencileri dahil olmak üzere binlerce öğrenciye ders veren Berker, \"ABD\'ye 17 yaşında gittiğimde, burada sadece 4 yıl kalacağımı düşünürken, tam 32 yıl yaşadım. 1999 yılında, Türkiye’ye kesin dönüş yaptığımdan bu yana da ABD\'de olduğu gibi yoğun çalışma tempomu hiç düşürmedim. Yurt dışında rekabetin oldukça yoğun yaşandığını gözlemledim. Yurt dışında var olmak için reddedilemeyecek kadar başarılı olmalısınız. Hayatta iki tür insan vardır. Bazı insanlar, fırsatlardan bucak bucak kaçarlar; bazıları ise karşılarına çıkan fırsatın üzerine giderler. Birinci tür insana şanssız, ikinci tür insana ise şanslı diyoruz. Yani insan, kendi şansını kendi yaratır. Ben de kendi şansımı kendimin yarattığını düşünüyorum\" diye konuştu.

\'SEVMEDİĞİ İŞİ YAPIP PARASIZ KALAN ÇOK KİŞİ GÖRDÜM\'

Sevilen meslek yapıldığı sürece başarının kaçınılmaz olduğunu savunan Prof. Dr. Berker, şunları söyledi:

\"Hayata bir kere geliyoruz. Bu yüzden gençlere kalbinde ne varsa onu takip etmelerini öneriyorum. İlk kez 1977 yılında akademisyenliğe başladığım Harvard Üniversitesi’nde öğrencilerim için referans mektupları da yazmaya başladım. O zamandan beri referans mektubu yazdığım öğrencileri takip ederim. Şimdiye kadar sevdiği işi yapıp da kovulan ya da başarısız olan birine rastlamadım. Ama sevmediği bir işi yapıp da kovulan ve parasız kalan çok kişi gördüm. Ayrıca bir üniversiteden tüm notları \'A\' olan bir öğrencinin de mesleki anlamda başarılı olacağının garantisi yok. Pek çok üniversite de yalnızca yüz binlerce öğrencinin çözmüş olduğu bayat ödev ve sınavlara prim vermez. Tabi ki notlarınızın iyi olması lazım; ama pek çok işverenin size sorduğu şey, ‘Hangi projelerde yer aldın?’ olacaktır.\"

YÖK DESTEĞİ İLE FEN BİLİMLERİNDE YENİ ATILIMLAR

Türkiye’deki öğrencilerin, özellikle fen bilimlerinden neden uzak durduğuyla ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Berker, \"Her nesilden ne olursa olsun en az yüzde 5 oranında fen bilimlerine düşkün olan öğrenci vardır. En başta bu kişilere empatiyle yaklaşmak, onlara karşı duyarlı olmak ve onları adeta birer fidan gibi yetiştirmemiz gerekiyor. Her nesilde bir cevher vardır. Aile ya da öğretmen baskısıyla bunu söndürmemek lazım. Ülkemizdeki özellikle fen bilimleri ile ilgili eksiklikleri gören YÖK yeni bir atılım başlattı. Buna göre, Türkiye genelinde bütün üniversitelerde temel bilimlerde ilk 3 sıradaki başarılı öğrencilerimiz için sınıflar kuruldu. Ben de bu sınıflarda mekanik dersi veriyorum. Burada öğrencilerimize öncelikle ne kadar kıymetli olduklarını hatırlatıyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI