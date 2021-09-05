Prof. Dr. Balık: Dördüncü doz şu anda gereksiz, bu uygulamaya başlayan henüz bir ülke yok

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, dördüncü doz tartışmalarına ilişkin olarak, "Dördüncü doz şu anda gereksiz, bu uygulamaya başlayan henüz bir ülke yok" yorumunu yaptı.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Balık, "Çok net söylüyorum 4’üncü doz şu anda gereksiz. Ama 3’üncü dozun gerekliliği birçok çalışmada gösterildi. Üçüncü doz Delta varyantına karşı yeterince etkili. Etkisi bir süre sonra azalmaya başlarsa ki bunun ne zaman olacağını söylemek zor 4’üncü doza o zaman gerek olur. Eğer 4’üncü doz yapılacaksa, bu 3’üncü dozdan hemen bir-iki ay sonra yapılmamalı. Üzerinden en az 3-4 ay geçmeli. Zaten 4’üncü doza başlayan bir ülke henüz yok." dedi.