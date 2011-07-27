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Yaşam

Prof. Dr. Bakır Çağlar hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli öğretim üyesi, anayasa hukukçusu

27 Temmuz 2011 03:00

T24 - İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli öğretim üyesi, anayasa hukukçusu Prof. Dr. Bakır Çağlar hayatını kaybetti.

Bakır Çağlar'la anayasanın ruhu

İstanbul Üniversitesi  Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Bakır Çağlar hayatını kaybetti. Çağlar, Saint Joseph Lisesi  ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Fransa'da Sorbonne'da iki doktora yaptı. Bir dönem Anayasa Mahkemesi'nin hukuk danışmanı olan Prof. Çağlar, altı yıl Strasbourg'da  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Türkiye Devleti  aleyhine açılan davaların avukatlığını yürüttü.

Çağlar, 1999'da Radikal gazetesinden Neşe Düzel'e verdiği röportajda, "Şırnak'a gittim, hayatım değişti. Döndüğümda aynı insan değildim. Ruhsal olarak sakatlandım ben Devletin avukatlığını yapmaktan pişmanım. Türkiye, Strasbourg'daki davaların hepsini kaybedecek" demişti.

Prof. Çağlar İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde  anayasa ve insan hakları dersleri veriyordu. Çağlar'ın, "Bir Anayasacının Seyir Defteri", "İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukukunda Türkiye" gibi kitapları mevcut.

Çağlar'ın cenazesi perşembe günü Karacahmet Mezarlığı'ndaki Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.


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