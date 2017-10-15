Prof. Dr. Bağana: Kazı yapılacaksa camide değil, höyükte yapın

Sait KARADUMAN/İHSANİYE (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da, 1878 yılında tespit edilen ve bulunduktan sonra bir caminin temelinde kullanıldığı söylenen 3 bin 200 yıllık yazıtla ilgili Prof. Dr. Hatice Gonnet Bağana, \"Caminin temelinde, o taşın bulunacağından emin değilim. Kazı yapılacaksa camiden ziyade Beyköy\'de bulunan höyükte kazı yapılması gerekir\" dedi.

Afyonkarahisar\'ın İhsaniye İlçesi\'ne bağlı Beyköy\'de, 1878 yılında keşfedilen ve üzerinde Luvi dilinde yazıların bulunduğu 3 bin 200 yıllık yazıtın ilk kez deşifre edildiğinin açıklanması, gözleri köye çevirdi. Üzerindeki yazıların bir kağıda kopyalandığı ardından bir caminin temelinde inşaat malzemesi olarak kullanıldığı belirtilen yazıtın nerede olduğu merak konusu olurken, bölgede daha önce kazı çalışmaları yapan Prof. Dr. Bağana, kendisinin de aradığı taşla ilgili önemli bilgiler verdi.

Fransa\'nın başkenti Paris\'te yaşayan Hititolog Bağana, taşın bulunması için kazı yapılmaması tavsiyesinde bulundu. Tüm akademik kariyerinde edindiklerini Koç Üniversitesi\'nin arşivine verdiğini belirten Bağana, \"1979- 80 yıllarında Afyon Beyköy\'de çalıştım. İki arkadaşımla birlikte çeşitli çalışmalar yaptık. Bulduklarımızı da bir bildiri olarak yayımladık. Bütün bu çalışmalarımın bilgi ve bildirilerini, yayınlarımı Koç Üniversitesi\'ne verdim. Orada tüm araştırmacılara açık bir şekilde duruyor. Ben zamanında Beyköy ve çevresindeki birçok yeri taradım. Şimdi ne bulacaklar? Geçen yüzyılda 1878 tarihinde bir İngiliz bir taş buldu. Ben de o taşı aradım ancak bulamadım. Beyköy civarında Hitit unsuru olarak hiçbir şey yoktur. Beyköy ve çevresindeki bulgular Hitit çağı sonrası, yani demir çağıdır\" diye konuştu.

\'HÖYÜKTE ARAYIN\'

Söz konusu taşın, Beyköy Camii\'nin temelinde kullanıldığı yönündeki haberlere inanmadığını vurgulayan Prof. Dr. Bağana, \"Yeni bir arayış içine girilecekse girilsin ancak bulacaklarını sanmıyorum. Caminin temelinde o taşın bulunacağından emin değilim. Kimsenin çalışmasına engel olmak istemem ancak kazı yapılacaksa camiden ziyade Beyköy\'de bulunan höyükte kazı yapılması gerekir. Bizim yaptığımız araştırmada biz de höyükte çanak çömlek bulduk ama taş bulamadık. Caminin altında ne arıyorsunuz? Şimdi bir kazı yapılacaksa bu höyükte kazı yapılmasını tavsiye ederim\" dedi.

Prof. Dr. Bağana\'nın 1979-1980 yıllarında, Afyonkarahisar\'da yaptığı araştırmalarda, Beyköy kazı sitesinden elde ettiği ve Afyon Arkeoloji Müzesi\'ne teslim ettiği bulgular şöyle:

\"Osmanlı döneminden mermer parçaları, Bizans dönemine ait kilise, Kalkolitik dönemine ait seramik parçaları, Beyköy Höyüğü iskeletler, mezarlık içinde yerleştirilmiş seramik, Doğu Nekropol, Roma dönemi eserleri (Yumrutepe) Bayramaliler Çukurca Kalesi ve Demirli Kalesi yakınlarında seramik ve çömlek ve kase parçaları. Malatça Höyüğü (Geç Tunç Çağı) ve diğer bulgulardan gelen Roman ve Osmanlı dönemlerinden, Ablak Höyüğü ve Sipsin (Çayırbağ) Höyüğü (Geç Tunç Çağı) ve Meryem Tepe (Bizans dönemi)\"

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