Aziz Sancar: Cumhurbaşkanımız beni Birleşmiş Milletler'e çağırdı; ben de, "Sizin gibi uçağım yok, her yere gidemem" dedim

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan diyaloğunu anlatarak, "Cumhurbaşkanımız bana çok değer veriyor. Bütün etkinliklere davet ediyor. Hatta Birleşmiş Milletler'e davet etmişti. Ben de, 'Cumhurbaşkanım benim sizin gibi uçağım yok her yere gidemem. Ancak Teknofest'e kesin geleceğim ve sizinle ödüllüleri veremeye katılacağım 'dedim" diye konuştu.

Teknofest'e katılan Sancar, "Ben buraya Türk dünyasına bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Burada gördüklerim gerçekten beni gururlandırdı. Bana cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük" dedi.

"Burada gördüklerim gerçekten beni gururlandırdı"

Teknofest'in gerçekleştirildiği Atatürk Havalimanı'na gelerek ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin mezuniyet töreni öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sancar, "Ben buraya Türk dünyasına bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Burada gördüklerim gerçekten beni gururlandırdı. Bana cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük. Bunu gerçekleştiren herkese ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gelecek Nobellerin Teknofest'ten çıkabileceğini söyleyen Sancar, "Cumhurbaşkanımız bana çok değer veriyor. Bütün etkinliklere davet ediyor. Hatta Birleşmiş Milletler'e davet etmişti. Ben de, 'Cumhurbaşkanım benim sizin gibi uçağım yok her yere gidemem. Ancak TEKNOFEST'te kesin geleceğim ve sizinle ödüllüleri veremeye katılacağım 'dedim" diye konuştu.

Sözlerine gençlere seslenerek devam eden Sancar, "Gençler çok çalışın. İşler yolunda gitmediğinde inatçı olun. Fatih Sultan Mehmet'in dediğin gibi 'Ya o beni alır ya da ben onu alırım' düşünceyle hareket edin ve son olarak memleket sevgisini unutmayın" ifadelerini kullandı. (DHA)