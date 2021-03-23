Prof. Dr. Aziz Konukman: Cumhurbaşkanı hem faizi hem kuru kontrol etmek istiyor, böyle bir cennet yok

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aziz Konukman, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasını ve ekonomideki gidişatı değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “faiz sebep, enflasyon sonuç” görüşünün uluslararası literatürde karşılığı olmadığını hatırlatan Konukman, ancak bu görüşe uygun hareket edilmediği için TCMB başkanlarının değiştirildiğine işaret etti. Ayrıca Ağbal’ın görevden alınmasında 128 milyar dolar konusunda hiçbir açıklama yapmamasının da etkili olduğunu belirten Konukman, iktidarın yeniden “büyümenin birazcık kımıldadığı” günlere dönmek istediğini dile getirdi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’a konuşan Konukman, bunun gerçekçi olmadığını, çünkü kuru kontrol etme şansları bulunmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“İmkansız üçleme diye bir kural var. Uluslararası sermaye hareketleri serbest dediğiniz zaman, dalgalı kura geçtiğiniz zaman hem faizi hem kuru kontrol edemiyorsunuz. Cumhurbaşkanı ikisini de kontrol etmek istiyor. Teoride yok böyle bir şey. Böyle bir cennet yok.”

Konukman, Türkiye’nin ihracat yapabilmek için yüzde 65-70 düzeyinde ithal girdilere bağımlı olduğunu, kur yükseldiğinde ithal girdilerin fiyatının da artacağını bunun da enflasyonu yükselteceğini vurguladı.