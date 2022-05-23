Prof. Dr. Azap: Covid-19 ile karşılaştıracak olursak kâbus diyemeyiz, kötü bir rüya diyebiliriz

Habertürk TV canlı yayına katılan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Alpay Azap, Maymun Çiçeği virüsüyle ilgili "Endişeler çok haksız değil. Bu hastalık, insandan insana bulaşıyor. Kovid-19 ile karşılaştıracak olursak kâbus diyemeyiz, kötü bir rüya diyebiliriz" dedi.

''Covid-19 düzeyinde bir pandemi beklemiyoruz''

Covid-19 salgınının herkesi çok yorduğunu ve duyarlı hâle getirdiğini söyleyen Azap, ''Endişeler de çok yersiz değil. Bu hastalığın pandemi yapma olasılığı var. Çok kıtada çok insanı birden etkileme olasılığı söz konusu. Teknik olarak buna pandemi diyoruz, ama pandemi deyince hepimizin aklına Covid-19 gibi bir pandemi geliyor. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu, toplu bulunan yerlerin kapatıldığı, insanların evlerine hapsedildiği salgın hastalık akla geliyor. Böyle bir pandemi, bu düzeyde bir pandemi beklemiyoruz. Ama bu hastalık insandan insana bulaşan bir hastalık. Önemli de bir hastalık, ama yakın temasla bulaşıyor. Dolayısıyla uzun bir arada bulunmak gerekiyor hasta kişilerle" dedi.

''Hızla ve fark etmeden yayılmasını engelleme şansımız var''

Maymun Çiçeği virüsünün tanı konmasının bir hayli kolay olduğuna dikkat çeken Azap, "Şöyle bir özelliği de var; Covid’ten farklı olmak üzere, belirtisizken kişiler bulaştırıcı değiller, şimdiki bilgilerimiz o yönde. Belirtisizken bulaştırmayınca, yayılması çok söz konusu değil. Hastalık belirtileri de çok tipik. Başka bir şeyle karıştırılması zor. Tanı konması daha kolay. Belirtili kişileri de izolasyon altına alınca, toplum içinde hızla ve fark etmeden yayılmasını engelleme şansımız var" şeklinde konuştu.

''Covid kadar ciddi bir pandemi yapması söz konusu elbette değil''

Bu virüsün, Covid-19 gibi RNA virüsü olmadığını, bir DNA virüsü olduğunu söyleyen Azap, ''DNA virüslerinin kendini tamir mekanizması olduğu için Covid’deki gibi yeni varyantlar, aşından kaçacak yeni varyantlar çıkmasını beklemiyoruz. Covid kadar ciddi bir pandemi yapması söz konusu elbette değil'' dedi.

''Çarşaf, havlu gibi yüzeylerde bir miktar daha düz canlı kalabiliyor''

Virüsün çarşaf, havlu gibi yüzeylerde bir miktar daha düz canlı kalabildiğinden bahseden Azap, ''Bu hastalığın bir diğer bulaş yolu da; virüsle kirlenmiş cansız yüzeyler. Buralara temas eden kişilere ciltten de geçebiliyor, ciltteki küçük çatlaklardan da girebiliyor'' şeklinde konuştu.

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