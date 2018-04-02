Prof. Dr. Aysan: Blokzincir teknolojisi bankacılık sektörünü tehlikeye soktu

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Medipol Üniversitesi\'nde düzenlenen ‘Sanalla Gerçek Arasında Kripto Para Paneli’ne katılan Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan, blokzincir teknolojisinin hayatın her alanına yayılmasıyla bankacılık sektörünün tehlikeye girdiğini söyledi.

Son yıllarda finans dünyası başta olmak üzere tüm dünyada yankı uyandıran kripto para birimleri İstanbul Medipol Üniversitesinde gerçekleştirilen ‘Sanalla Gerçek Arasında Kripto Para Paneli’nde tartışmaya açıldı. Panel kapsamında, Blockchain (Blokzincir) teknolojisinin nasıl ortaya çıktığı, sistemin çalışma mantığı, kripto paraların işleyiş mekanizması, güvenilirliği ve geleceği faklı boyutlarıyla ele alındı.

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen panelin oturum başkanlığını Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice Karahan üstlendi. Güney Kampüs Konferans Salonu\'nda yapılan panelde Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan, FED Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz ile Medipol’den Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu ile Doç. Dr. Murat Volkan Dülger yer aldı.

\"HAYATIMIZIN HER ALANI KAYIT ALTINA ALINACAK\"

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Nihat Alayoğlu’nun açış konuşmasını yaptığı panelde ilk sözü alan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu, kripto paraların güvenlik açısından kriptoloji bilimini kullandığını ve matematik temelle şifrelendirildiğini söyledi. Prof. Silahtaroğlu, kriptolojiyi verilerin belirli bir sisteme göre şifrelenmesi, güvenli ortam aracılığıyla alıcıya gönderilmesi ve bu şifreleme sisteminin çözülmesi ile verilerin ortaya çıkması süreci olarak tanımladı.

Prof. Ahmet Faruk Aysan ise kripto para birimi sayısının 1300’ü aştığını söyledi. Aysan, blokzincir teknolojisinin merkeziyetçiliği kaldırırken aracıları da azaltacağının altını çizdi. Aysan şöyle dedi: “Bitcoin veya diğer coinler batabilir ama blokzincir teknolojisinin hayatımızın her alanına gireceğini düşünüyorum. Bankacılık ve sigorta gibi aracılığın yüksek olduğu sektörler özellikle blokzincir teknolojisinden en fazla etkilenecek sektörler. Gelecekte içerisinde kayıtların birbirine kriptografik elementlerle bağlı olduğu sürekli büyüyen bir veritabanı olan blokzincir teknolojisi hayatımızın her alanını kayıt altına alacak.”

\"KRİPTO PARAYA DAİR HUKUKSAL DÜZENLEME YOK\"

FED Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz de kripto paraların mikro ölçekte para transferlerini yapılabilir hale getirdiğini söyledi. Şahinöz, işlem maliyetlerini asgari düzeye indiren kripto paraların taşınabilir ve bölünebilir özelliklere sahip olduğunu vurguladı. Panelde son sözü alan Doç. Dr. Murat Volkan Dülger ise sanal para birimlerine yönelik hukuksal bir düzenlemenin olmadığını kaydetti.

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