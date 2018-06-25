Prof. Dr. Aybar: Seçim sonucuyla Türkiye, dünyada bir istikrar adası olacaktır

İSTANBUL, (DHA)- DÜN gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar, “Bu seçim sonucuyla Türkiye dünyada bir istikrar adası olacaktır” dedi. Seçime katılım oranının çok yüksek oluşunu demokrasinin geleceği açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiren Aybar, “Ekonomimiz bu sonuçlardan olumlu etkilenecek, daha dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimini yakalayacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye demokrasisi bu seçimlerden güçlenerek çıktı diyen Aybar, “Türkiye idari alanda yeni bir uygulamaya geçecek. Bunun getirilerini kararların hızlı alınmasında, yapılacak işlerin daha süratli tamamlanmasında ve bugüne kadar ertelenmiş bir dizi reformun daha etkin olarak hayata geçirilmesinde göreceğiz” dedi.

“DÖVİZ KURU EKONOMİK TEMELLERLE BAĞLANTILI OLARAK DENGEYE OTURACAK”

Piyasalar tarafından ekonomide fiyat istikrarının seçim sonrasında olumlu karşılandığını dile getiren Prof. Dr. Sedat Aybar, “Döviz kuru şimdi ekonomik temellerle bağlantılı dengeye kavuşacak” diye konuştu.

Seçim öncesi ve seçim dönemindeki kur dalgalanmalarının, manipülasyonlar, spekülasyonlar ve algı operasyonları etrafında gerçekleştiğini vurgulayan Aybar, “Seçim sonuçları piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Döviz kurundaki oynamalar ile hisse senetlerindeki hareketliliğe baktığımızda, bunların Türk ekonomisinin dünya pazarındaki rekabetçi pozisyonunu koruyacak şekilde uyarlanma arayışı içinde olduğunu görüyoruz. Kur, hisse ve fiyat ayarlamalarının daha sağlıklı biçimde gerçekleşeceği bir dönem başlıyor. Türkiye’nin hızlı büyüme ihtiyacı içerisinde olan bir ülke olduğunu unutmamalıyız. Bu çerçevede uluslararası pazarlıktaki rekabetçi gücünü döviz kuru ayarlamaları üzerinden gerçekleştirirken aynı zamanda üretim yapısının reformu ve piyasaların önünün açılması anlamında daha radikal reformların yapılacağı bir dönemi de açıyor” dedi.

Bu çerçevede Merkez Bankası başta olmak üzere bir takım düzenlemeler yapılmasının da gündeme gelebileceğini vurgulayan Aybar, “Bu minvalde para politikalarının büyüme ve fiyat istikrarı hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi çerçevesinde gözden geçirilmesi gündeme getirilebilir. Bu uyumluluğu sağlayacak mekanizmalar devreye sokulabilir. Tüm bu düzenlemelerin ise piyasaların önünü açacak şekilde ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekiyor” dedi.

“SONUÇLAR TÜRKİYE İLE AB İLİŞKİSİNİ OLUMLU ETKİLEYECEK”

Seçim sonuçlarının Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’yle olan ilişkisini sağlıklı bir temelde yürütmesini sağlayacağını söyleyen Aybar, “Sonuçlar Türkiye’nin AB ile olan ilişkisini daha olumlu ve yapıcı bir düzeye taşıyacak” ifadelerini kullandı.

Aybar, dış politika için Türkiye’nin belirledikleri ve vazgeçilmezlerinin arasında ‘teröre karşı mücadele’ olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:

“Özellikle, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından teröre karşı yürütülen süreç, terörün kökü kazınana kadar devam edecek.Buradaki gelişmeler çerçevesinde ABD ile olan ilişkilerde halen hazırda ciddi bir yol alınmış durumda. Dış politikada bu seçimlerin ardından daha hızlı ve kararlı bir şekilde terörün üzerine gidilmesi Orta Doğu’da Türkiye’nin gelecekteki güvenliğini daha sağlam bir şekilde garanti altına alacak. Türkiye’ye yabancı yatırımların artması sağlanacak. Rusya’yla ilişkisi daha da ileriye taşınacak. Balkanlarda, Kafkasya’da, Orta Asya’da ve Orta Doğu’da bir oyun kurucu olarak stratejik önemi artan Türkiye’nin, Afrika açılımını akamete uğratmadan devam ettirmesi de çok önemli.”

Aybar, küresel enerji ve gerilim koridorları üzerindeki coğrafyada bulunan Türkiye’nin, “bu bağlamda küresel sorunlara çözüm üretmede daha aktif olması beklentileri uluslararası düzeyde daha da artacaktır” dedi. Aybar’a göre, “Sorunlara cevap verecek, çözüm üretecek ve derdini dünyaya anlatacak, omuzlarına düşen yükü taşıyabilecek,evrensel bakış açısına sahipyetkin insan gücü ihtiyacının karşılanması da, dış ilişkilerle bağlantılı olarak ele alınmayı gerektirecek”.

“BU SEÇİM DEMOKRATİKLEŞMEYİ MUHALEFETE DE TAŞIYACAK”

Seçim sonuçlarını muhalefet açısından da değerlendiren Aybar, “Muhalefet kendi içinde yeni bir iktidar çatışması ve düzenlemesi yaşayacak gibi duruyor. Bu seçim bir şekilde demokratikleşmeyi muhalefete de taşıyacak” dedi.

Meclis aritmetiğini göz önünde bulundurduğumuzda, muhalefetin kendi içerisindeki düzenlemelerin de bundan etkileneceği bir süreci başlatacağını belirten Aybar, “Türkiye’nin iktisadi, politik ve toplumsal anlamda biraz daha uyumlu ve uzlaşmacı olacağını öngörebiliriz. Bu çerçevede, seçim süreci içindeki söylemlerden, sorunlara çözüm üretmede kullanılan yeni üsluptan, Türkiye’nin demokratik süreçlerinde devreye sokacağı yeni tahayyülleri olacağını, bir takım yeni geleneklere gebe olduğunuçıkartabiliriz. Türkiye’nin kendine has yeni bir takım süreçleri çalıştırdığına şahit olacağız. Bu seçimler Türk siyasi tarihinin çok önemli bir kavşak noktasını oluşturacak” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)