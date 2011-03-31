-PROF. DR. ARİF AMİROV YAŞAMINI YİTİRDİ ZONGULDAK (A.A) - 31.03.2011 - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Amirov, yaşamını yitirdi. Rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 3 yıldır Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve ZKÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde tedavi gören Amirov, yoğun bakımda bulunduğu ZKÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde dün akşam hayatını kaybetti. ZKÜ Konser Salonu'nda düzenlenen anma töreninde bazı öğrenciler ve öğretim üyeleri Prof. Dr. Amirov ile ilgili düşüncelerini aktardılar. ZKÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, burada yaptığı konuşmada, büyük bir bilim adamını kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. Amirov'un yaklaşık 3 yıldır sağlık problemleri ile mücadele etmesine, olumsuz şartlara rağmen eğitim, öğretim, araştırma ve insan yetiştirmede bir an geri kalmadığını anlatan Özer, ''Kendisi, ölümlüyken ölümsüzlüğü yakalamış nadir insanlardan birisiydi. En son uluslararası matematik kongresinin üniversitemizde yapılması için azami derece gayret gösteriyordu. Bu anlamda hepimiz için örnek bir bilim insanıydı. Hocamızı her zaman rahmet ve minnetle anacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. ZKÜ'nün başı sağolsun'' dedi. Bu arada Prof. Dr. Arif Amirov'un salonda bulunan ve sürekli ağladıkları gözlenen ailesi taziyeleri kabul etti. Amirov'un yarın Ankara Gölbaşı'nda toprağa verileceği bildirildi. -ARİF AMİROV KİMDİR- Prof. Dr. Arif Amirov, 26 Ocak 1952'de Azerbaycan'ın Kusar şehrinde dünyaya geldi. 1969 yılında Bakü Fen Lisesi, 1974'de Azerbaycan Devlet Üniversitesi Mekanik Matematik Fakültesinden mezun oldu. 1978 yılında SSCB Bilimler Akademisinin Sibirya Bölümü Hesaplama Merkezi'nde fizik matematik bilimleri alanında ilk doktorasını yaptı. 1978-1987 yıllarında SSCB Bilimler Akademisi Sibirya Bölümü Hesaplama Merkezi'nde, 1987-1990 yıllarında da aynı bölümün matematik enstitüsünde bilim adamı olarak çalıştı. 1989 yılında ikinci doktorasını tamamladı, 1990-1993 yıllarında Bakü Devlet Üniversitesi'nde profesör olarak görev yaptı. 1993'te TÜBİTAK'ın davetlisi olarak Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'ne misafir profesör olarak geldi. 1994-1995 yıllarında Kocatepe Üniversitesi'nde sözleşmeli profesörlük, 1995'ten 2002'ye kadar da ZKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı. Amirov, 2002'den bugüne kadar da matematik bölümü başkanlığı görevini yürüttü. Uluslararası dergilerde yayınlanmış 100'ün aşkın makalesi ve İngilizce basılmış kitabı bulunan, birçok uluslararası dergide editörlük ve hakemlik görevlerini üstlenen Amirov, 2007 yılında dünya bilim insanları arasında ilk bine girerek 'Outstahding Scientist' unvanını aldı. Prof. Dr. Amirov'un Emine, Medine ve Sevil isimlerinde 3 kızı bulunuyor.