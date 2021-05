Prof. Dr. Alper Şener: Tam kapanmayı gündeme almak gerekiyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Koronavirüs salgınında son dönemde Türkiye'de artan vaka sayılarını değerlendirdi. Prof. Dr. Şener, vaka sayıları artmaya devam ederse, tam kapanmanın gündeme alınması gerektiğine dikkat çekti.

"Filyasyon ekibine bildirimler eksik yapılıyor"

Türkiye'de virüse ve insanlara ait faktörler olduğunu belirten Prof. Dr. Alper Şener, "Virüse ait faktörlere bakıldığında, bulaşıcılığı yüksek olan varyant virüsün Türkiye'de baskın bir şekilde olmasından kaynaklanıyor. Bu varyant virüs ülkede hala yaygın vaziyette devam ederken vatandaşların salgının başından bu yana söylediğimiz maske, mesafe ve el hijyeni gibi önlemlere uymamasından ya da uyum gösterememesinden kaynaklanıyor. Vatandaşlar ayrıca açık alanlarda kalabalıklaşmaya yönelik önlemleri çok ciddiye almıyor. Çünkü açık alana çıkınca virüsün kalabalık alanda bulaşmayacağını düşünüyorlar. Vatandaşların filyasyon bildirimlerinin eksik yapıldığını görüyoruz. İnsanlar ağırlıklı olarak bir arada bulunduğu, vakit geçirdiği insanları pozitif çıktıkları anda korumak, kollamak gayesiyle karantinaya alınacakları için bildirmiyorlar. Farkına varmadan virüsü yayan bir grup da var" dedi.

"Aşı, hastalığın ağırlaşmasını engelliyor"

Aşının koruyuculuğunun olup olmadığını da değerlendiren Prof. Dr. Şener, "Aşı aslında sadece virüsü alsanız bile hafif geçirmenizi sağlıyor. Aşıyı olsak bile şu anda salgın devam ettiği, normalleşme süreci olmadığı için maske, mesafe ve el hijyenine uymalıyız, kapalı kalabalık alanda bulunmamaya özen göstermeliyiz. Aşılanmış olsak dahi ev ziyareti yapmamak, toplantıları ertelemek lazım, açık alanda mesafenin kaybolduğu yerlerde maske kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor. Aşı sadece hastalığın ağırlaşmasını engelliyor. Yoğun bakıma yatışı geciktiriyor. İyileşme sürecine olumlu katkısı var. Hastalığı daha hafif atlatıyorlar. Ama virüsü almanızı engellemiyor. Aşının virüsü almanızı engelleyeceği zaman da gelecek. O zaman salgının ortadan kalktığı zaman olacak" diye konuştu.

Prof. Dr. Alper Şener

"Tam kapanmayı düşünmek, değerlendirmek lazım"

Koronavirüste olgu sayısındaki artışın devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şener, şunları söyledi: "Özellikle tam kapanmayı her zaman düşünmek, değerlendirmek lazım. Çünkü olgu sayısındaki bu artış devam ettiği sürece hastanelerde ve yoğun bakımlarda yer bulamayacağız. Sağlık personelinin bu işe yetişmesi ciddi anlamda sorun yaratacak. Geçmişte yaptığımız gibi belirli zaman dilimleri içerisinde tam kapanmayı, şehirlerarasındaki trafiğin kapanması dahil olmak üzere düşünmek ve gündeme almak gerekiyor. Bir önlem almazsa, bu tırmanma döneminin en az birkaç hafta daha devam edebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki haftalara dikkat etmek lazım. Örnek veriyorum, bugün tam her yeri kapatsak dahi olgu sayılarında azalma iki haftayı bulacak. O yüzden bu bilinçle tam kapanmak istemiyorsak, tamamen her yeri kapatmak istemiyorsak, oraya doğru bir gidişat istemiyorsak, herkes artık bireysel önlemini almalı, Sağlık Bakanlığı ve hükümetin uyguladığı ve koyduğu kesin kurallara uyması gerekiyor."

"Maske, mesafe önlemlerine aralarda uyulmuyor"

Çanakkale'de son dönemde artan vaka sayılarını da değerlendiren Şener, "Çanakkale halkı ne yazık ki, maske, mesafe önlemlerine aralarda uymuyor. Özellikle kapalı, kalabalık alanlarda gördüğümüz, şahit olduğumuz görüntüler çok iç açıcı değil. Havaların ısınmasıyla birlikte açık alanda da kalabalıklaşma başladı. Dolayısıyla bunun da salgın yönetimine, salgın dinamiğine olumlu etkisi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Vaka artışında 4'üncü sırada

Sağlık Bakanlığı'nca geçen günlerde açıklanan risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller kategorisine yükselen kentte, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 107,29, 6-12 Mart tarihleri arasında 149,76, 13-19 Mart tarihleri arasında 202,75, 20-27 Mart tarihleri arasında 348,81'e ve 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında ise 546,77 oldu. Bu rakamla Çanakkale, haftalık vaka sayısında Türkiye dördüncüsü oldu. (DHA)