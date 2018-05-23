Prof. Dr. Alkin: Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var

İSTANBUL, (DHA) - KÜRESEL gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle döviz kurları yeni güne rekorla başladı. Dolar 4.92, Euro ise 5.76\'yı gördü. Kimin hangi amaçla kurları yükseltiğinin araştırılması gerektiğine dikkat çeken Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, \"Piyasada kısmen manipülasyon var. Merkez Bankası müdahalesinin etkisi sınırlı olacaktır. Türkiye\'nin yeni bir hikaye ortaya koyması lazım\" dedi.

Yerli ve milli paradan önce yerli ve milli değerler oluşturmak gerektiğini vurgulayan Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, yükselen döviz kurları üzerine DHA\'nın sorularını yanıtladı.

\"TÜRKİYE\'NİN DEĞERLERİNİ ÖNE ÇIKARIRSAK DÖVİZ KURU AŞAĞIYA İNECEKTİR\"

Türkiye\'nin kendine has güzellikleri, değerleri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Alkin, \"Sanatçısı, sporcusu, ressamı, bilim insanı gibi. Bunları öne çıkarırsak döviz kuru zaten aşağı inecektir. İnsanlar ülkede güzel bir şey olduğunu görür ve gelmek ister. Döviz kurunun düşmesini sağlayacak olan dışarıdan sermayenin girişidir. Çünkü bizde tasarruf azlığı var. Yabancının tasarrufunu kullanıyoruz. Yabancılar, ülkenin güzel bir hikayesi olursa gelir. O güzel hikayeyi yazmalıyız\" diye konuştu.

DOLARIN YÜKSELMESİNİN SEBEPLERİ NELER?

Türkiye\'de hali hazırda döviz işlemlerinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alkin, doların artmasındaki sebepleri şöyle sıraladı:

\"Bazı adımlar atıldı örneğin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar\'ı mevcut, diyor ki, \'Döviz işlemi suretiyle yurt dışına para gönderenlere yüzde 40 ceza vereceğiz\'. Hangi işlem peki bu?, Tam olarak Hazine Müsteşarlığı\'nın 32 sayılı kanunda yaptığı değişiklik kimse anlamadı ve panikledi. Doların yükselmesindeki sebeplerden biri bu. Karar aslında doğru ama vatandaş anlamadı.

İkincisi para politikasının patronunun kim olduğunu kimse anlamadı. Herkes Merkez Bankası\'na (MB) bakıyor. Türkiye\'de döviz kurunu istikrarlı bir patikaya sokmak hiç mümkün olmadı. \'Müdahale\' acil bir iş için yapılır ve kalıcı olmaz.\"

\"TÜRKİYE\'NİN YENİ BİR YOL HARİTASINA İHTİYACI VAR\"

Katma değeri yüksek, marka, teknoloji ve inovasyona dayalı bir hikaye yazılması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Alkin, \"24 Haziran seçimleri bitsin, 25 Haziran sabahı Ankara desin ki \'Türkiye\'nin yeni yol haritası budur\'. Katma değer, marka, inovasyon, teknoloji, sanat,spora yönelik hikaye yazalım. Yeni yol haritası belirleyelim, dolar düşecektir. Türkiye\'de başarılı insanların yetiştiğini göstermeliyiz. Böylece Türk Lirası değer kazanacaktır\" ifadelerini kullandı.

\"YABANCI TASARRUFLARIN TÜRKİYE\'YE GİRİŞİNE ORTAM YARATMALIYIZ\"​

Yabancı sermayenin Türkiye\'ye girmediği takdirde döviz kurlarının istikrarlı hale gelmeyeceğini belirten Prof. Dr. Alkin, \"Özel sektörün dış borcu 250 milyar dolar oldu. Cari acık her ay rekor kırıyor. Bizde dış kırılganlık var. Madem dövize ihtiyacımız var yabancı tasarrufların Türkiye\'ye girişine ortam yaratmalıyız. Bu ortam gıpta edilecek bir ortam olmalı. Sadece inşaata değil, marka, inovasyon ve yüksek teknolojiye odaklanmalıyız\" dedi.

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