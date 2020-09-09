Prof. Dr. Alkin: Dolara 7.50 sınırı koymak yanlış, piyasa dinamiğine bırakılmalı

Dolardaki yükselişi değerlendiren İktisatçı Prof. Dr. Emre Alkin, “Kurun düşük kalması için döviz piyasasına müdahale etmek yerine döviz kazandırıcı faaliyetleri güçlendirmek daha doğru. Kurla ilgili 7 TL sınırının konmasının zararını gördüğümüz için, 7.50 TL gibi sınır koymak da yanlış olacaktır” dedi.

Dövizdeki artışın enflasyonu azdırmasından korkulduğunu da hatırlatan Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Alkin şöyle dedi: “Döviz kurlarını baskı altına çalışarak enflasyonu düşüremediğimizi anladık. Piyasa dinamiklerine bırakılmış bir döviz piyasası, sürekli müdahale edilen bir piyasadan çok büyük faydalar sağlayacaktır.”

Türkiye ekonomisinde “V tipi” toparlanma beklediğini, ancak bunun tek ucu daha geniş bir V şeklinde olacağını ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin, “Türkiye’nin ihracattan başka şansı yok” diye konuştu.

Euro/dolar paritesindeki yükselişin Türk ihracatçılar için avantaj oluşturduğuna da dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, “İhracatımızın yüzde 50’si, hatta biraz fazlasını Avrupa’ya yapıyoruz. Euro, dolar karşısında değer kazandıkça bizim ihracatımız da dolar cinsinden büyüyecek” dedi.