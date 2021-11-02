Prof. Dr. Ali Nesin, 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasından beraat etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı recep Tayyip Erdoğan'a “tımarhane müdürü” diyerek paylaşım yapan Nesin Köyleri'nin kurucusu Prof. Dr. Ali Nesin’e ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı. Selçuk Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Nesin’in paylaşımı ifade özgürlüğü kapsamında sayıldı ve hakkında açılan ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davasından beraat etti.

Beraat kararı sonrası BirGün’e açıklama yapan Nesin, “Benim paylaşımımda Cumhurbaşkanına bir hakaret yok. Tımarhane müdürleri akıllıların arasından seçilir. Açılan dava gerçekten sıra dışı ve ilginç bir dava. Bu kararla beraber Cumhurbaşkanına tımarhane müdürü demek tescil edildi. Bunu söylemek artık suç değil. Ben yaptığım savunmada ‘2 çarpı 2, 4 eder demek ki sinemaya gidiyorum. Buradaki demek ki ifadesinin altının iyi doldurulması lazım’ dedim. Yani bir suçlama yapılırken aradaki geçişi iyi bir şekilde açıklamak lazım” dedi.

Nesin’in avukatlarından olan Ergin Cinmen ise, “Müvekkilimiz Ali Nesin’i bir vatandaş CİMER üzerinden ihbar etmiş. Bunun üzerine açılan davada bizde savunma yaptık ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini istedik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Cumhurbaşkanına hakaret diye bir suçun olmamasıyla ilgili kararını hatırlattık. Yaptığımız savunma sonrasında müvekkilimiz Nesin hakkında beraat kararı verildi" ifadelerini kullandı.