Prof. Dr. Ali Çarkoğlu: Türkiye’de sol-sağ cetvelindeki değişim muhafazakâr dalganın geri çekilmekte olduğunu henüz göstermiyor

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, merkezden sağ uca doğru bir kayış olduğunu belirterek, "Genç nesillerin anne babalarının nesilleriyle karşılaştırıldığında daha sağda olduklarını görüyoruz.Türkiye’de sol-sağ cetvelindeki dağılımın değişimi muhafazakâr dalganın geri çekilmekte olduğunu henüz göstermiyor" değerlendirmesinde bulundu.

1990-2018 yılları arasında seçmenlerin sağ-sol cetveli üzerindeki dağılımını paylaşan Çarkoğlu Yetkin Report'taki yazısında, "AK Parti’nin iktidarı bu ideolojik kayışın bir ürünüdür. Sol ideolojiye eğilimli kitle ise yaklaşık 30 yıllık bir süre içinde seçmen kitle içerisinde değişmeksizin her dört ya da beş kişiden biri olarak kalmıştır. Solun iktidara uzak olmasının belki de en temel nedeni budur. Solda az parti varken yeni kurulan partilerin kendilerini hep sağa yakın konumlandırmalarının da nedeni budur. Uzun dönemde şekillenen ideolojik eğilimler sağ partilere olanak sağlarken solu hep muhalefette tutan bir siyasi iklim yaratmaktadır." düşüncesini dile getirdi.

Çarkoğlu, "Yine siyasi sosyalleşme açısından baktığımızda örneğin genç nesillerin anne babalarının nesilleriyle karşılaştırıldığında daha sağda olduklarını görüyoruz. Bu gözlemi darbe rejiminin 80’li yıllarda empoze ettiği, gitgide daha muhafazakârlaşmış eğitim sistemimizden bağımsız anlayabilir miyiz? Halk, emekçi, sömürü, diyalektik, lümpen, devrim ve hatta evrim gibi kelimeleri duymayan, kullanmayan kaç nesil yetişti? Bu nesillerin solda olmalarını bekleyebilir miyiz? Muhafazakâr yükselişin kelimeleri ecdat, kadim, şuur, düstur, kızıl elma, tecessüs, istikşafi ve diğerleri ile dile gelen siyasi öncelikler ve dünya görüşü AK Parti iktidarını yaratan ve ayakta tutan muhafazakâr dalganın parçasıdır. Bu dalga ancak uzun dönem sosyalleşmesi ile oluşur. Sahile vurması birkaç on yıl alır ve sahilden geri çekilmesi de yine uzun sürer. En azından sol-sağ cetveli üzerindeki dağılımın değişimi bize dalganın geri çekilmekte olduğunu henüz göstermiyor. Bu tartışmada son zamanlarda dile getirilen 'gençler dinden uzaklaşıyor' iddiası da siyasal sosyalleşme bağlamında önemli bir iddiadır." ifadesini kullandı.

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