Prof. Dr. Ali Çarkoğlu: İktidar CHP’yi kendi alanına çekiyor

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın "Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin adaleti yerine getirebileceğinden kuşkum var" sözlerinin ardından başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "İktidar CHP’yi kendi alanına çekiyor" yorumunu yaptı.

Çarkoğlu Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Peki, yönetim kademelerinde Sağlar’ın dile getirdiği 'rahatsızlık' 2006’dan sonra toplumsal manada daha da artmış mıdır? Ana muhalefet partisi mütedeyyin, muhafazakâr ve milliyetçi ideolojik tabandan destek devşirme gayretinde. Seçmen neredeyse biz de orada olalım mantığıyla seçmen tabanını genişletmenin yegâne yolu iktidara benzemek olarak görülüyor. Bu stratejinin işleyebilmesi için iktidarın derin bir uykuya dalmış olması gerekir oysa. Seçim rekabetinde başarı öncelikle samimiyete bağlıdır. Bu samimiyet de ancak gerçek ideoloji ve dünya görüşünüzü net bir şekilde ortaya koymakla sağlanabilir. Kamusal alanda dini, etnik ya da partizan kimlik sembolleriyle kamu hizmeti verilmesine ve aynı zamanda da kamu hizmetlerinde her tür ayrımcılığa da karşı olmak mümkün olmalı. Burada konunun özüne dair bir net duruş geliştirmek gerekir. Türbanın kamusal alanda hizmet sağlayıcı olarak bulunmasını tartışırken ayrımcılık kaygılarını tartışma dışına itmek sonucu doğmamalı." düşüncesini dile getirdi.

Çarkoğlu, "Ana muhalefet partisi bu tartışmayı kendi amacına uygun şekilde yeni bir alana taşımak yerine iktidarın istediği eski şekliyle tartışmayı kabullenmiş görünüyor. Oysa, iktidara talip hiçbir parti oyunu rakiplerinin belirlediği çerçevede tartışmayı kabullenemez. Burada 'biz ne anlatsak sesimizi duyuramıyoruz!' itirazlarını duyar gibiyim. Bu itirazları kendilerinden duyduklarımız değil duymadıklarımızın iktidara daha yakın olmalarını bekliyorum. Ancak onlar, adil ve eşit bir oyun oynamadıklarının zaten bilincinde; bu iletişim sorunlarını çözebilecek durumdalar. Siyaseten esas beceri bu tartışmaların nasıl evrilmekte olduğunu doğru okuyarak kendi çerçevenizi halka anlatabilmektir." düşüncesini dile getirdi.