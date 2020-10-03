Prof. Dr. Ali Çarkoğlu: Genç nesiller dinden uzaklaşıyorlar mı?

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, gençlerin din etkisi altında bir dünya görüşünden uzaklaşması durumunda, geleceğin siyasetinin de buna göre şekilleneceğini belirterek, "Eldeki veriler gençlerin dindarlık düzeyinde ancak marjinal bir değişim olduğunu göstermektedir. Burada belki daha belirleyici olan değişimden çok mevcut dindarlık düzeyinin yüksekliğidir. Genç erkeklerin %35-40’ı haftada bir camiye gittiğini söylemektedir. Bu oranın 1990-2018 arasında dalgalanmakla beraber çok değişmediğini görüyoruz. Cami etrafındaki sosyalleşmenin sosyal ve siyasal görüşlerini etkiliyor olmasını bekleriz. Bu etkileşimin nasıl olduğunu yakından net bir şekilde gözleyemiyor olsak da muhafazakar bir eğilimi destekler nitelikte olduğunu kestirmek zor değil. Kısacası en azından nicel uzun dönem verilerinden gençlerin dinden uzaklaşıyor olduklarını düşündüren bir sonuca varılması mümkün görünmüyor." diye yazdı.

Ali Çarkoğlu, yetkinreport.com sitesinde "Genç nesiller dinden uzaklaşıyorlar mı?" başlığıyla yayınlanan yazısında, dindarlık ölçüsü olarak 1990'dan bu yana yürütülmüş 6 çalışmada da aynı şekilde sorulan tek sorunun "cenazeler dışında bugünlerde camiye ne kadar sık gidiyorsunuz?" sorusu olduğuna vurgu yaparak, "Kadın ve erkeklere aynı şekilde sorulan bu soru ideal bir dindarlık ölçümü değildir. WVS araştırmalarında ülkeler arasında karşılaştırmalı olarak ibadet yerlerine gitme sıklığı şeklinde ifade edilen bu soru Türkiye islam geleneğinde kadınların camiye gitme pratiğinin düşüklüğü dikkate alındığında olduğundan daha düşük bir dindarlık ölçümü verecektir. Örneklemin yaklaşık yarısını oluşturan kadınların camiye gitme sıklıkları erkeklerinkinden çok aşağıdadır. Bu da toplam örneklemin ortalama camiye gitme sıklığını düşürmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu yazı yetkinreport.com sitesinde yayınlanmıştır.