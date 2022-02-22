Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Van Gölü’nde gerçekleşen buharlaşma, düşen yağıştan çok daha fazla

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, bu yılki yağışların aldatmaması gerektiğini belirterek Van Gölü'ndeki çekilmelerin devam edeceğini söyledi. Alaeddinoğlu, "Gerçekleşen buharlaşma, düşen yağıştan çok daha fazla" dedi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, 2021 yılında küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde su kaybı yaşadı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) düzenlediği fotoğraf yarışmasıyla adını dünyaya duyuran Van Gölü, son yıllarda ise kuraklıkla gündeme geldi.

2021 yılına oranla 2022 yılının kış aylarının bol yağışlı geçmesi ise Van Gölü’nün seviye kaybı için umut olabileceği düşünülüyor.

Buna rağmen uzmanlar kış ayının yağışlı olmasının aldatmaması gerektiğini bildirerek, küresel iklim değişikliğinden dolayı yaz aylarının ciddi kuraklıkla sonuçlanabileceğini belirtiyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, 2022 yılı yağışlar açısından iyi bir yıl olarak başladığını anımsattı.

Buharlaşmanın düşen yağışa oranla daha fazla olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Kar şeklinde düşen yağışlar, önümüzdeki sezon boyunca da başta barajların ihtiyaç duyduğu suyu ve son yıllarda sürekli seviye kaybeden Van Gölü’nün su seviyesini de olumlu yönde etkileyecektir" dedi.

“Gerçekleşen buharlaşma, düşen yağıştan çok daha fazla”

Ancak bu durumun göldeki su seviyesinin tekrar yükseleceği anlamına gelmediğini kaydeden Alaeddinoğlu, "Çünkü havzada gerçekleşen buharlaşma, düşen yağıştan çok daha fazladır” diye konuştu.

İklim değişikliğiyle birlikte geçmişte alışık olunan tahminlerin anlamını yitirdiğine dikkat çeken Alaeddinoğlu, “İklim değişti ve öngörülemez birçok şey karşımıza çıkacaktır. Bugün kar yağışı olarak karşımıza çıkan şey, yazın belki çok ciddi kuraklıkla sonuçlanabilir ya da bahar aylarında çok ciddi sağanaklarla da karşılaşılabilir" dedi.

Dünyanın giderek ısındığını vurgulayan Alaeddinoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ısınmaya bağlı olarak sıcaklıklardaki bir-iki derecelik artış, iklimde ekstremlere neden olur. Yani aşırı sıcaklıkların görülmesine, aşırı yağışların ve aşırı soğukların görülmesine neden olur. Van Gölü Havzası da bundan nasibini alıyor. Geleceğe ilişkin su kayıplarına ilişkin öngörüler yeniden tanımlanacaktır"

"Çekilme durmayacak"

Van Gölü’ndeki çekilmenin geriye doğru devam edeceğini ve bu yağışların aldatmaması gerektiğini söyleyen Alaeddinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yağışlar Van Gölü’ndeki seviye değişimini pozitif yönde etkilediğini gösteren henüz bir bulgu yok. Ancak dünyanın ısındığını biliyoruz. Dolayısıyla Van Gölü bu buharlaşamadan nasibini alacaktır. Göl seviyesi de giderek çekilecektir. Ama bu çekilmenin hızı sadece yavaşlayacaktır. Gölde radikal bir değişiklik beklemiyoruz" (İHA)