T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Prof. Dr. Akdur: Çiğ et ve ham süt tüketmeyin!

Prof. Dr. Recep Akdur, EHEC bakterisinin insan ya da hayvan dışkışına bulaşan yiyeceklerin yenmesiyle bulaştığını belirtti.

10 Haziran 2011 03:00

T24- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur, Almanya'dan başlayarak yayılan ve son olarak toplam 26 kişinin ölümüne neden olan EHEC bakterisinin insan ya da hayvan dışkışına bulaşan yiyeceklerin yenmesiyle bulaştığını belirtti. Akdur, en tehlikeli yiyeceklerin et ürünleri ile ham süt olduğunu söyledi ve baktireye karşı korunmak için 5 altın kural açıkladı.


EHEC bir virüs değil bağırsak bakterisidir


Sıcak kanlı hayvanların bağırsağında milyarlarca eşerişia koli bakterisi bulunur. Bunların büyük çoğunluğu zararsız bakteriler iken,  bazı suşlar insanlarda hastalık yapar. EHEC  bunlardan biri olup insanlarda ağır hastalık yapar .

EHEC, Entero Hemorajik Eşerişia Koli,kelimelerin baş harflerinden yararalanılarak  üretilmiş bir kısaltmadır. Son salgında rol alan suşu   E. coli O104:H4 ‘dür.  Mayıs ayında başlayan ve halen devam eden son Almanya  salgını nedeniyle güncellik kazandı.  Etken bazı basın organlarında virüs olarak adlandırılmış ise de  etken virüs değil kesinlikle bir bakteridir

EHEC  sıcak kanlıların özellikle de büyük baş ve diğer kesimlik hayvanların bağırsağında bulunan bir bakteri.  Hayvanlarda bulunduğu zaman hastalık oluşturmuyor yalnızca insanlarda kalın bağırsak iltihabına  neden oluyor.  Kalın bağırsakları tutması nedeniyle kişide dizanteriye benzeyen bir tablo ile, yani  yüksek ateş, karında kramplar ve ağrı, kanlı  ishal  ve  bazen kusma ile seyreden bir hastalık yapıyor. 

Bakteriden salgılanan zehir (toksin) kuvvetli bir kırmızı kan hücresi (eritrosit) parçalayıcı(hemolitik). Bu nedenle hastalık sırsında yalnızca bağırsak iltihabı ve kanaması olmuyor aynı zamanda bakterinin salgıladığı toksin kana karışarak kırmızı hücrelerde  yıkıma neden oluyor ve  kan yıkım(hemoliz) ürünleri böbreklerden atılıyor.  Bazı hastalarda kan yıkımı çok ağır seyrediyor ve  yıkım ürünlerinin  fazlalığı nedeniyle  böbreklerde   yetmezliğe ve arkasından da kanda üre seviyesinin yükselmesi (üremiye) durumu ortaya çıkıyor.  Tıpta Hemolitik Üremik  Sendrome (HUS)  denilen bu durumun gelişmesi halinde hastanın yaşamını kaybetme tehlikesi artıyor.

 DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin  bildirdiğine gore  8 Haziran 2011 itibarı ile  Kuzey Almanya merkezli  son salgında Toplam  2909 EHEC enfeksiyonu görülmüş bunun 760’ında Hemolitik Üremik  Sendrome (HUS)  gelişmiş ve bunlardanda 19’u ölmüştür. Geriye kalan 2149  EHEC  vakasından ise 8’i yaşamını kaybetmiştir. Böylece Kuzey  Almanya merkezli  son salgında toplam ölüm sayısı 27 dir.  Hastalık genellikle çocuklarda ve yaşlı hastalarda  ağır komplikasyonlu seyrediyor. Son salgın daha çok 18 yaş üstünü ve kadınları tutmuştur.

Enfeksiyonun kuluçka süresi yani bakteriyi aldıktan sonra belirtilerin görülmesi için geçen ortalama süre 3-5 gün kadardır.Ağır klinik tablo gelişmeyen hastaların tamamı 10 gün zarfında  iyileşir.

Bulaşmada öncelikle et ve ürünleri ile ham süt rol oynar. Sebze ve meyvanın rolü çok düşüktür.

Bakteri bağırsak orijinli olduğu için, insanlara bulaşma özellikle insan ya da hayvan dışkışı ile bulaşan yiyeceklerin yenmesi sureti  ile oluyor. Bu bağlamda da en tehlikeli yiyecekler et ve et ürünleri ile ham süttür. Özellikle  çiğ etle yapılan yiyecekler ile iyi pişmemiş etlerden yapılan yiyecekler çok tehlikelidir.  Ayrıca insan ve hayvan  dışkısının gübre olarak kullanıldığı , çiğ sebze ve meyve ile de bulaşma  söz konusu olabilir.


Hastalık yeni değil


Bakterinin 1982 yılında Amerika’da  ve daha  sonrada 1996 yılında  Japoya’da  salgın yaptığı biliniyor. Yani yeni tanımlanan bir hastalık değil.

Almanya yetkilileri hastalığın İspanya özelliklede İspanya’dan ithal edilen sebzeler olduğunu açıklamıştır. Bu doğrulanmamıştır. Doğrulanmasının ötesinde 8 haziran itibari ile 16 ülkede toplam 2909 vaka görülmüş  olup, bunun 2844’ü Almanya’da yalnızca 55’i diğer ülkelerde bunlardan da yalnızca bir tanesi İspanya’dadır. Diğer ülkelerde görülen vakaların büyük çoğunluğunda Almanya özellikle Kuzey Almanya  ziyareti vardır. Yani esas merkez  Kuzey Almanya iken, Alman makamları İspanyayı suçlaması ve olayı adeta bir haksız rekabet unsuru olarak kullanması düşündürücüdür.


Koruma önlemleri


-Hastalığa yakalananlar, yani karın ağrısı ve kanlı ishali olanlar,  gecikmeden hastanelerin intaniye kliniklerine başvurmalı, kesinlikle kendi kendine tedavi yöntemlerine başvurmamalı, özellikle antibiyotik ve  ishal kesici ilaçlar kullanılmamalıdır.  Bu ilaçlar hastalığın ağırlaşmasına neden olmaktadır.

-Çiğ et ve  ürünleri ile yapılan yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Bakteri  70 derecenin üzerindeki sıcaklıkta tahrip olmaktadır. Bu nedenle de özellikle et ve et ürünleri, özellikle kıymadan hazırlanan köfte türü yiyecekler iyi pişirilmeli ve köfte hamburger ve beneri yiyecekleri pişirme sırasında en ortadaki kısımda sıcaklık 72 deredeyi geçmeldir. Bu nedenle de  fastfoot türü beslenme yerlerinde çalışan personelin, el temizliği ve et ürünlerini iyi pişirmesi çok önemlidir.

- Tuvalet kullandıktan sonra eller çok dikkatlice yıkanmalı ve yiyecek hazırlamadan önce eller mutlaka bir kez daha yıkanmaldır.

-Çiğ  ham süt tüketilmemeli ve sokak satıcılarından alınan sütler iyici kaynatılmadan kullanılmamaldır.

-Kaynağı belli olmayan sulama suyu olarak kirli sular, gübre olarak ham hayvan veya insan dışkısı kulanılan sebze meyve tüketilmemeleri.  Çiğ tüketilen sebze ve meyvalar  çok iyi yıkanmalıdır.

- EHEC’den korunmada  DSÖ’nün beş altın kural olarak isimlerdidiği,

1) el temizliği,         
2) güvenli kaynaklardan gıda  malzemesi alma ve güvenli su kullanma ,
3) gıdaların buzdolabinda saklaması
4) İyi pişirme,
5) pişmiş ve çiğ yiyeceklerin biribiri ile temas etmemesi ve genelde gıda sağlığı özelde ise EHEC’ten korunma için vazgeçilmez önlemlerdir.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24