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Prof. Dr.  Akbay’dan alkollü içecek ve ticaretine yeni düzenleme hatırlatması

ANKARA, (DHA)- AVRUPA Parlamentosu Gıda, Çevre ve Halk Sağlığı (ENVI) Komitesinde yapılan görüşmelerde, ‘alkollü içecekler ve AB’deki  ticareti’ konusundaki yeni taslak rapor değerlendirildi

16 Kasım 2017 18:15

ANKARA, (DHA)- AVRUPA Parlamentosu Gıda, Çevre ve Halk Sağlığı (ENVI) Komitesinde yapılan görüşmelerde, ‘alkollü içecekler ve AB’deki  ticareti’ konusundaki yeni taslak rapor değerlendirildi. Avrupa Birliği ve Biyokimya Uzmanı  Prof. Dr. Ayşegül Akbay konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “prosedüre Türk alkollü içecek firmalarının uyum sağlayabilmesi ve Avrupa Birliği’ne ihracatlarının aksamaması için Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ve ilgili Bakanlıkların konuya ivedilikle yaklaşım sunması, acil ve önemlidir” dedi.
Prof. Dr. Ayşegül Akbay, ‘Avrupa Parlamentosundaki, ‘Alkollü İçecekler Ticareti’ne dair bu önerinin, AB alkollü içecekler mevzuatını, Lizbon Anlaşması ile uyumlu hale getirdiğini kaydetti. Prof. Akbay, “Buna ek olarak, bu mevzuatın teknik ayarlarını içeriyor ve alkollü içecekler sektöründeki coğrafi işaretlerin yönetimi için mevcut prosedürler, yerlerini tarımsal ürünler ve gıda maddeleri için modellenen daha ayrıntılı ve iyi test edilmiş yeni prosedürlere bırakıyor. Mevcut ruhsatlı içecekler için geçerli AB yasal çerçevesi, alkollü içecekler için coğrafi işaretlerin korunmasıyla ilgili ürün tanımları, etiketleme kuralları ve hükümlerini belirleyerek, tek piyasada malların serbest dolaşımını mümkün kılmaktadır. Ancak yeni taslak, Komisyon önerisinin geniş bir yelpazesini kapsamakta olup, özellikle içecek etiketleri, beslenme bilgisine ilişkin bilgiler, olgunlaşma dönemi veya geleneksel uygulamalar gibi özel referansların girilmesi üzerine odaklanmaktadır. Diğer değişiklikler, AB\'nin gümrük kodu, tarife ve AB coğrafi işaretlerinin, DTÖ\'nün TRIPS gereklilikleriyle uyumluluğuna atıfta bulunmaktadır” dedi.
Prof. Akbay, bu yeni prosedüre Türk alkollü içecek firmalarının uyum sağlayabilmesi ve Avrupa Birliği’ne ihracatlarının aksamaması için TAPDK ve ilgili bakanlıkların konuya ivedilikle yaklaşım sunmasının acil ve önemli olduğunu kaydetti. Akbay, “Avrupa Birliği ile alkollü içeceklerin ticaretini düzenleyen mevcut en yeni iç yönetmelik 2011 tarihlidir” dedi.
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