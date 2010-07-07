-PROF. DR. AKATLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - Tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat eden yazar, eleştirmen, felsefeci, dramaturg ve öğretim üyesi Prof. Dr. Füsun Akatlı, son yolculuğuna uğurlanıyor. Akatlı için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapıldı. Akatlı'nın Türk bayrağına sarılı tabutunun sahnede hazırlanan bir platform üzerine konulmasının ardından tören, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Yakın dostu sanatçı Tijen Par'ın, Akatlı için mum yakmasının ardından ailesi adına konuşan kızı Zeynep Altıok, babası Metin Altıok'un Sivas olaylarında hayatını kaybetmesinin acısını 17 yıldır yaşadığını belirterek, şimdi de en çok sevdiği insanı ve en yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğunu söyledi. Altıok, annesinin, ilkelerinden ödün vermeden dimdik yaşadığını, çok güçlü bir insan olduğunu, hayatı boyunca keskin zekası ve mizah gücüyle çevresindekileri anlamaya çalıştığını dile getirdi. Annesinin hayatında kimseye küsmediğini, insanı tanımlayanın unvanı değil, hayatındaki duruş olduğuna inandığını kaydeden Zeynep Altıok, şöyle konuştu: ''Cumhuriyete, laikliğe bağlı, milliyetçi ve aydın bir akademisyen olarak Füsun Akatlı, gelecek kuşakların aklın sunduğu değerlerden kopmadan bilgi ve ışıkla donanması için çabalıyordu. Hiçbir zaman talep etmedi, her zaman kendi gibi olmayı, sevgi dolu yaşamayı seçti. Anneciğim gözün arkanda kalmasın, orada seni sevenler var. Bilge Karasu, Ruhi Su, Tomris Uyar, Edip Cansever'ler seni bekliyor.'' İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşe Nil Şamlıoğlu da Akatlı ile bugüne kadar tanışma fırsatı bulamadığını, pek çok insan gibi onu eserlerinden tanıdığını dile getirdi. Yazar Selim İleri, Akatlı'nın 40 yıllık dostu olduğunu ifade ederek, vefat haberini aldığında çok büyük bir acı yaşadığını söyledi. Yazar Hilmi Yavuz, felsefi deneme alanında da Türk edebiyatına seçkin örnekler sunan Akatlı'nın, Türkiye'nin önde gelen entelektüellerinden olduğunu ifade ederek, ''Türkiye müstesna bir entelektüelini, ben küçük kız kardeşimi yitirdim. Acılar, kelimelerin üzerinden kayıp gidiyor'' dedi. Gazeteci-yazar Doğan Hızlan da Akatlı'nın, inandığını ve düşündüğünü yazan bir yazar, ön yargıları olmayan çok iyi bir eleştirmen olduğuna işaret ederek, Akatlı gibi bir yazarın yaşatılması için edebiyatla ilgilenenlerin mutlaka onunun kitaplarını okumaları gerektiğini söyledi. Törende, kurucusu olduğu Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünden öğrencilerinin Akatlı'nın kısa biyografisini okumalarının ardından, cenazesinin önünden saygı geçişi yapıldı. Omuzlarda Teşvikiye Camisi'ne götürülmek üzere cenaze aracına kadar taşınan Akatlı, alkışlarla uğurlandı.