Prof. Dr. Akarun: Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden kadını sildiler

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Lale Akarun, "Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden kadını sildiler" değerlendirmesini yaptı.

Akarun, Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Boğaziçi Üniversitesi hala bir kadın üniversitesi: Öğretim üyelerinin seçtiği akademik yöneticilerin çoğu kadın: Bölüm başkanlarının yüzde 60’ı kadın. Mühendislik Fakültesi dekanlığına Elektrik Mühendisliği bölümünden bir meslektaşımızı, Prof. Dr. Yasemin Kahya’yı seçtik; atanmak üzere Ankara’ya YÖK’e yolladık; 4 aydır atanmasını bekliyoruz. Ancak YÖK kadınları atamamayı, görevi süren kadın dekanlarımızı ise görevden almayı seçti. Aynı işlemle görevden alınan, ikisi kadın üç dekanımızın yerine sanki üniversitemizde dekanlık yapacak kimse yokmuş gibi başka üniversitelerden, siyasi kriterlerle öne çıkmış erkekler atandı. Öğretim üyelerinin yarısından çoğu kadın olan bir üniversitenin şu anda yönetim kurulunda hiç kadın yok. Yüzde 75 kadın temsilinden, yüzde sıfıra geldik. Rektörlük koridorunda iki kadın rektörümüzün resmi, yalnız kaldı." ifadesini kullandı.