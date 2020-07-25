Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın adını, akıllı çocuk bezi reklâmında gördüğümde alnımdan vurulmuşa döndüm

Sözcü yazarı Uğur Dündar, bugünkü yazısında Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'nın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın geliştirilen akıllı bebek bezinin reklam filminde oynamasına ilişkin eleştirilerine yer verdi.

Dündar, Prof. Küçükusta'nın konuyla ilgili kendisine gönderdiği yazıyı aktardı.

"KOVİD salgınında başarılı hizmetleriyle dünya basınının da gündemine giren ve tüm ülkeyi gururlandıran bilim kurumlarımızdan biri olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın adını, akıllı çocuk bezi reklâmında gördüğümde alnımdan vurulmuşa döndüm" diyen Prof. Küçükusta, "Tıpta reklâm olmayacağı gibi, tıp insanları da reklam figürü olarak kullanılamaz, kullanılmamalıdır" dedi.

Küçükusta eleştirilerine şöyle devam etti:

"Ekranlarda ‘kitaplarını' gösterdiği için reklâm yapmakla suçlanan ve yerden yere vurulan tıp insanlarının kulakları çınlasın. Onlar elinde ‘çocuk bezi kutusu' ile poz veren rektöre baksınlar ve reklâm nasıl yapılırmış görüp öğrensinler!.."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.