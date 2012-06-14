Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara: Şırnaklılar eve girmeyin, Fetiheliler evinize dönün

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, 5,5 büyüklüğünde depremle sallanan Şırnak’ta yaşayanlara dışarıda konaklamaları tavsiyesinde bulundu. Işıkara, tsunami söylentisi nedeniyle geceyi sokaklarda geçiren Fethiyelilere ise “Evlerinize geri dönün” çağrısı yaptı.

Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, ''Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi ve Afet Zararlarını Azaltma Programı'' çerçevesinde geldiği Zonguldak'ta, din görevlilerine brifing verdi.

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki 5,5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Bölgedeki evlerin kerpiç olmasına dikkat çeken Işıkara, “Bu deprem, o yöre için büyük bir deprem. Çünkü yapılaşma maalesef sağlıklı değil. Ama şükür ki can kaybı yok. Özellikle kerpiç evlerde çatlamalar ve bazı yerlerde de çökmeler söz konusu” diye konuştu.

Vatandaşlara tavsiyelerde de bulunan Işıkara, “Bu ara yaz ayları. Biraz sabredelim ve dışarıda konaklayalım. Ben güneyde büyüyen bir insanım. Yaz aylarında dışarıya yer yatakları serer ve orada yatardık. Dolayısıyla oradaki vatandaşlarıma da tavsiyem şimdilik budur” dedi.

Türkiye genelinde üç hafta veya ayda bir deprem olabileceğini kaydeden Işıkara, ''Türkiye'nin herhangi bir yerinde 5 ile 5.9 şiddetinde bir deprem olursa bu benim için sürpriz olmaz demiştim, oldu. Keşke gerçekleşmeseydi. Ülkemizde ortalama saatte bir deprem oluyor. Ülkemizde ayda bir 5, senede bir 6 büyüklüğünde deprem oluyor'' dedi.

Fethiyelilere çağrı

Tsunami söylentileri üzerine evlerini boşaltan insanların geri dönmesini istediğini ifade eden Işıkara, şöyle konuştu: ''Fethiye'de tsunami tehlikesi yok, deprem tehlikesi var. Tsunami için dışarı çıkan vatandaşlarımıza 'deprem dede' olarak tavsiyem evlerine geri dönmeleridir. Söylentilerin kasıtlı çıktığına inanıyorum. Kasıtlı haberleri çıkaranlar zil takıp oynuyordur. Bizim bunlara itibar etmememiz lazım."

AFAD: Tsunami yaratacak deprem beklemiyoruz

Öte yandan, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada Fethiye’de tsunami tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Bölgede tsunami riski oluşturacak fay hatları bulunmamakta ve tsunami yaratacak herhangi bir deprem beklenmemektedir” denildi.