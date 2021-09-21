Prof. Doğanay Tolunay, öğrenci yıllarında yaşadığı barınma sorununu anlattı, cemaat evlerine karşı uyardı: Bu sorunu devlet çözmeli, ortalığı boş bırakmamalı

Okulların açılmasının etkisiyle artan talep ve inşaat sektöründe yaşanan çimento krizinin de eklenmesiyle kiralardaki fahiş artışlar hem vatandaşı hem de öğrencileri zor durumda bıraktı. Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Doğanay Tolunay, sosyal medyadan öğrenci yıllarında yaşadığı barınma sorununu anlattı. Bir tanıdığının Fethullah Gülen’in evlerinde kaldığını, ancak oraya yerleşmek istemediğini, sonrasında da "zar zor araya tanıdık insanlar sokarak" KYK yurduna girebildiğini anlatan Tolunay, “Çok şükür ailem nedeniyle 17 yaşındayken dahi birinin sözleriyle uçulmayacağının farkındaydım. Ailem de dişinden tırnağından arttırarak okuttu. Yoksa bambaşka yerlerdeydim” dedi.

Prof. Tolunay, “Kıssadan hisse öğrenci için barınma bir sorundur. Bu sorunu devlet çözmeli, ortalığı boş bırakmamalıdır” diye uyardı.

Prof. Doğanay Tolunay’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Yıl 1986, üniversiteyi kazanmışım, ama yurt çıkmamış, bir akrabamda kalmaya başladım. 2+1 bir evde 5 kişi kalıyoruz. Kalacak ev, özel yurt vb. arıyorum. Liseden üst sınıftan aynı fakültedeki ve komşu köylü bir abimiz evde kalıyordu. Yanınıza gelebilir miyim diye sordum. Olur tabi ama biz akşamları hocanın kasetlerini dinliyoruz dedi.Sorun yok dedim. Biz hocanın bizi kanatlandırıp uçuracağına inanıyoruz dedi. Kim bu hoca diye sordum. Fethullah Gülen dedi. Adını ilk defa duymuştum.Ama uçmak falan 17 yaşındayken bile bana ters geldi.

Ben bi düşüneyim dedim. Bi daha da yanına uğramadım. Bu kişi sonra KHK ile ihraç edildi. Sonrasında zor zar, hatta araya tanıdıklar koyarak KYK yurduna girebildim. Yüksek lisans dahil 5 yıl Atatürk Öğrenci Sitesinde kaldım.

Çok şükür ailem nedeniyle 17 yaşındayken dahi birinin sözleriyle uçulmayacağının farkındaydım. Ailem de dişinden tırnağından arttırarak okuttu. Yoksa bambaşka yerlerdeydim.

Kıssadan hisse öğrenci için barınma bir sorundur. Bu sorunu devlet çözmeli, ortalığı boş bırakmamalıdır."