Prof. Doğan Kuban: Tekeşlilik doğaya aykırı

T24

Modern toplumun icadı

Kaçamak yapan çok

Belki sadece aşk





İTÜ öğretim üyesi Prof. Celâl Şengör’ün porno sitelerinin faydalarına ilişkin yazısının yarattığı tartışmalar hafızalardaki canlılığını korurken, bir başka çarpıcı iddia da yine aynı üniversitenin emekli öğretim üyelerinden Prof. Doğan Kuban’dan geldi. Prof. Kuban, modern toplumların ön plana çıkartmaya çalıştığı monogaminin yani tekeşliliğin kadınların ve erkeklerin doğasına uygun olmadığını belirterek, “Monogami (tekeşlilik) insan icadıdır. Günlük yaşamda tarih boyunca monogami olmamıştır” dedi.Hürriyet'ten Sefa Kaplan imzalı habere göre, Prof. Doğan Kuban’ın bu ilginç yazısı da Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi’nde yer aldı. Prof. Kuban, tek erkek ve tek kadın fikrinin modern toplumun icat ettiği bir düzen olduğunu savunarak, ne insanların ne de hayvanların dünyasında böyle bir şey olduğunu hatırlattı. Prof. Kuban, daha sonra tekeşlilik ve çokeşlilik konusunda yapılmış uluslararası araştırmalardan söz ederek şu çarpıcı görüşlere yer verdi:“Çağdaş toplum tek erkek, tek kadın diye bir düzen icat etmiş. Monogami de insanın icadıdır. Günlük yaşamda tarih boyunca monogami hiç olmamıştır. Monogami, yaşam boyunca bir kez evlenmek anlamına geliyor. Kadın ya da erkeğin evlilik dışında seksüel davranışlarına ilişkin bir şey içermiyor. Amerika’da yapılan araştırmalarda, herkesin tahmin edebileceği sonuçlar var. Erkeklerin yüzde 70’i, kadınların yüzde 40’ı evlilikleri dışında kaçamak yapıyorlarmış. Doğada hayvanlar âleminin yüzde 98’inde monogami yokmuş. Erkeklerin doğal poligamik eğilimleri nedeniyle kadınlardan farklı oldukları savı da çürütülmüş. Böyle istatistikleri kafalarına takan erkeklerin ne kadar cinayet işleyebileceğini hiç düşünmeyin."PROF. Kuban, yazısını noktalarken de bir kez daha şu olgunun altını çizme gereğini hissediyor: “Kısaca ne tarihte ne de doğada, ne erkek ne de kadın için tekeşlilik yok. Bugünkü yaşamın gerçekleri, gerçek tekeşliliğin aşkla, sevgi ile, toplumsal ahlak kurallarıyla ilgisi olabileceğini fakat doğada olmadığını gösteriyor.”