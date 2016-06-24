Prof. David Hemenway: ABD'de birçok şüpheli kolayca silah sahibi olabiliyor, bu düzeltilmeli

Çarşamba günü, ABD Senatosu’nda terör şüphelilerine silah satışının yasaklanması ve silah satışı yapılırken geçmişe yönelik incelemelerin genişletilmesi çerçevesinde bir oylama yapıldı.

FBI’ın gözetleme haklarını genişletmesi amaçlanan yasa tasarısı kıl payıyla Senato’ya takıldı. Cumhuriyetçilerin öncülüğünde oya sunulan yasa tasarısı, ateşli silahların kısıtlanmasını, FBI’ın yetkilerinin genişletilmesiyle birleştiren bir düzenleme getiriyor.

Birçok hukukçu ve aktivist, sunulan yasa tasarısının sivil haklar için bir tehdit olduğunu düşünüyor.

Harvard Üniversitesi Sağlık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı Profesörü David Hemenway’e konu üzerine ne düşündüğünü sorduk. Prof. Hemenway, T24’e şu açıklamayı yaptı:

“Elimizdeki bilimsel veriler, evde silah bulundurmanın ve toplumdaki silah sayısının fazlalığının aile ve toplumun güvenliği açısından zararlı olduğunu ortaya koyuyor. Kamu sağlığı açısından baktığımızda Amerika’nın sorunu, sakıncalı kişilerin silah alımını çok kolay hale getirmiş olması. Görünüşte her silah yasal ve gerekli kontroller yapılarak kişilere satılıyor. Bir başka sorun, birçok ikinci el silah, geçmişe yönelik inceleme yapılmadan bir başka kişiye devredilebiliniyor. Birçok şüpheli kişi (örneğin şiddet ve öfke geçmişi olan, alkol sorunları olanlar) kolayca ateşli silah sahibi olabiliyor. Terör izleme listesinde olan kişileri, sabıka kaydı taramasına takılan kişilere eklemek bu ikinci sorunun düzeltilmesi için bir adım.”

Terör şüphelilerinin listelenmeleri ve bu listelerin nasıl oluşturulduğu konusunda uzman olmadığını söyleyen Prof. Hemenway, Anayasa Mahkemesi’nin 2008’de Anayasa’nın ikinci maddesi hakkında verdiği kararı ve her Amerikalı'nın evinde silah bulundurma hakkını yasallaştırdığını hatırlattı. “Bu, durumu karmaşıklaştıran bir başka faktör” dedi.