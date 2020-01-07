Prof. Daron Acemoğlu: Türkiye'de verimlilik artışı düşük, çünkü yatırımlarını çoğu teknoloji yerine inşaata gidiyor

Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye’nin verimlilik sorununun oldukça ağır olduğunu söyledi. Acemoğlu, Son 13 yılda, Türkiye ekonomisi büyüdü, ancak verimlilik artışı oranı sıfır veya negatif oldu” dedi.

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Karar gazetesi yazarı Taha Akyol’a konuşan Acemoğlu, verimlilik artışının düşük olmasının nedeninin teknolojik ilerlemedeki yavaşlık olduğunu dile getirdi. Türkiye’de yatırımların teknolojiden çok inşaata yapıldığını ifade eden Acemoğlu, “Bunların hepsi kurumlarla ilgilidir. Daha iyi kurumlarla, daha yeni ve iyi fikirlerin gelişmesi için daha fazla alan olacaktır. İşlerini yürütmek için politik bağlantılarını kullanan şirketlerden farklı olacaktır bunlar. Daha iyi kurumlarla modern teknolojilere de daha fazla yatırım yapılacaktır. Aslında, 2000’li yılların başlarında Türkiye’nin 2000-2001 krizini takiben daha yüksek verimlilik artışına yol açan bu tür kurumsal reformlar gördük. Bu kısa dönem, Türkiye’de daha kaliteli bir büyüme için güçlü bir potansiyel olduğunu göstermektedir” diye konuştu.