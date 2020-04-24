T24 LogoT24 Logo
Gündem

Prof. Çilingiroğlu'ndan cinsel yaşam tavsiyesi: Maskeni tak, maskenle seviş

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, "Biri çıkıyor 'Ben aşıyı buldum, ilacı buldum' diyor. İnanmayın" dedi.

24 Nisan 2020 18:21

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının etkili olduğu bu günlerde cinsel hayatın nasıl olması gerektiği sorusuna yanıt verdi. Çilingiroğlu, "Diyelim ki benim veya senin eşinde var. Cinsel ilişkiye girdin, enerji de yükseliyor. Maskeyi takmazsan ne olacak? Geçecek. Maskeni tak maskenle seviş" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Anıl Sural'ın YouTube kanalına konuk oldu ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Aşıyı bulduk demek, aşı üretime hazır demek değil. Aşıyı adam 'Ben insanlardaki araştırmaya başladım' diyor. Yani 'Virüsü izole ettim, deniyorum' diyor. Aşının üretilmesi aylar sürer. Biri çıkıyor 'Ben aşıyı buldum, ilacı buldum' diyor. İnanmayın. Hikaye turizm bunlar" diyen Çilingiroğlu, şöyle devam etti:

"Bu virüs duygusal bir virüs. Küçümsersen ne olur? Geliyor bir çakıyor sana. İngiltere Başbakanı Boris Johnson 'Ben el sıkışacağım' dedi. 'Biz doğal seleksiyon uygulayacağız' dedi, virüs geldi çattı ona. Virüs hakkında fazla konuşmayacaksın. Çok duygusal. Şunu söyleyeceğim. 23 Nisan'ı yaşıyoruz. Ramazan geldi. Biz bu dünyayı... Bir tane gezegenimiz var. Mars'a gittiğinde okyanusun kenarında çay içebilecek misin? Bu dünyayı kaybetmeyelim. Yerde bir çöp görürsek çöp tenekesine atalım. 8 milyar olmuşuz. 

(Cinsel ilişkiyle ilgili soru üzerine) Diyelim ki benim veya senin eşinde var. Cinsel ilişkiye girdin, enerji de yükseliyor. Bunu takmazsan ne olacak? Geçecek. Bunu tak bununla seviş.Maskeni takacaksın, bitti."

 

ETİKETLER

Mehmet Çilingiroğlukoornavirüscinsel hayatmaskeni tak sevişmaskeAnıl Suralaşı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24