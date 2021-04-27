Prof. Ceyhan, sosyal medyada tepki çeken "Bu tam kapanma değildir" sözlerine açıklık getirdi

Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bu tam kapanma değildir. Tam kapanma olması için 28 gün olmalıdır" sözlerine açıklık getirirken, tam kapanmanın bilimsel bir tarifi olduğunu belirtti. Ceyhan, "Bunu söylerken, anlamının farklı olduğunu söylüyorum. 'Tedbirler yetersiz falan, böyle bir ifadem olmadı. Yeterli olup olmadığını zaten zaman gösterecek bize" dedi.

NTV'de yaptığı açıklamada Ceyhan, "Kesinlikle 'Şu kadar olmalıydı', 'Tam kapanma bu değil' gibi bir ifademe olmadı. Ama bunu sosyal medyada yayanlar iyi niyetle yaymıyorlar zaten, alıştım ben. Her gün bu tedbirlere karşı çıkanlar, aşılamaya karşı çıkanlar bu tip yalan haberler söylüyorlar" diye konuştu.

Ceyhan, şu ifadeleri kullandı.

"Tam kapanmanın bir bilimsel tarifi var. Tam kapanma demek bulunduğunuz binadan dışarı çıkmamak, ve içeri de kimsenin girmemesi demek. Kapatma İngilizce'de lockdown'dan gelen bir tercüme. Lockdown sadece tıpta kullanılan bir terim de değil, hapishanelerde de kullanılır. Bir acil durum olduğunda herkesi hücresine kapattıklarında da buna lockdown denir.

1973'ten beri defalarca değişik nedenlerle lockdown uygulanmıştır. Mesela savaşlarda kullanılır, bir keskin nişancı olduğunda bulunduğunuz yerden kafanızı çıkarmamanıza da lockdown denir. Bunu söylerken, anlamının farklı olduğunu söylüyorum. Tedbirler yetersiz falan, böyle bir ifadem olmadı. Yeterli olup olmadığını zaten zaman gösterecek bize.

Yeterlilik ancak sonuçta belli olacak bir şey. Bu alınan tedbirler, ısrar olarak uygulanırsa, tam olarak uygulanırsa, o arada aşılamamızı da hızla yüzde 70-75 oranlarına yükseltirsek tabii ki istenen sonuca ulaşabiliriz."