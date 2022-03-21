Prof. Cem Kılıç: Asgari ücretin yeniden belirlenmesi gibi bir gündemin olmadığını söylemek mümkün

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, asgari ücrete ikinci zam gelip gelmeyeceğine yönelik tartışmalar sürerken "asgari ücretin yeniden belirlenmesi gibi bir gündemin mevcut olmadığını" söyledi.

Prof. Kılıç, NTV'ye yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun henüz resmi bir açıklama yapmadığına dikkat çekti ve konfederasyonların bu yönde bir talebi olmadığını dile getirdi.

Prof. Kılıç, şu açıklamayı yaptı:

"Asgari ücret tespitinde yöntem 2016 yılında değişti. 2016 yılına kadar, yılın altışar aylık dönemleri için tespit şimdi olduğu gibi Aralık ayı içerisinde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında belirleniyordu. Ocak ve Temmuz artış oranları Aralık ayında kesinleşiyordu. 2016 yılında yapılan değişiklikle, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir yılın tamamı için geçerli olacak tek bir artış oranı belirlemeye başladı. Bu yöntem özellikle İşçi Konfederasyonları tarafından talep edilmişti. Bugünlerde tekrar bir asgari ücret konusu konuşulur olmaya başladı. Hayat pahalılığının günden güne etkisini arttırmaya başlaması bu yönde birtakım görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Asgari ücretin Temmuz ayında yani altıncı ayın bitiminden sonra tekrar enflasyona göre güncellenebileceği özellikle iktidar siyasetçilerince medya önünde konuşuldu. Ne var ki Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üç temel bileşeni yani hükümet, işçi ve işveren taraflarından bugüne kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Hatta konuyla ilgili Konfederasyonlar ile görüştüğümüzde de onlarda bu yönde bir talep olmadığını da öğrendik. Çalışma Bakanı Bilgin’de yaptığı açıklamada bu yönde bir çalışmalarının olmadığını, konunun Aralık ayında kapandığını, kanunla yapılan düzenlemenin Aralık Ayından itibaren bir yıl için geçerli olduğunu söyledi. Elbette eğer bu yönde bir gelişme olursa da bunun Meclis gündemine gelmesiyle mümkün olabileceğinin işaretlerini verdi.

Bütün bu gelişmelere bakılırsa aslında asgari ücretin yeniden belirlenmesi gibi bir gündemin mevcut olmadığını söylemek mümkün. Bu yılın enflasyonla mücadeleyle geçeceği bir yıl olacağı da açıklanan yol haritalarıyla kesinleşmiş durumda. Dolayısıyla bugünlerde konuşulanların siyasetçilerin temennisi olarak yorumlanması yanlış olmayacaktır."

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