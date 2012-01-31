Prof. Cem Behar: Lağım ağızlı insanlar her toplumda vardır!

T24 - KCK operasyonu kapsamında tutuklu yargılanan Prof. Büşra Ersanlı’nın eski eşi Prof. Cem Behar, bazı gazetelerde Yahudi kökenine işaret edilerek sergilenen nefret söylemini 'lağım ağızlılar' benzetmesi yaparak eleştirdi.
Haberin video'sunu izlemek için tıklayın...
Cem Behar, Ahaber’de yayınlanan “Bi Sormak Lazım” adlı programda Selin Ongun
’un sorularını yanıtladı.
Yeni Akit gazetesii, ‘Her Taşın Altında O Kadın’ başlıklı haberinde, Büşra Ersanlı’nın eski eşi Cem Behar’ın Yahudi olmasını, suç belirtisi olarak yansıtmaya çalışmıştı.
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof.. Cem Behar, bu haberleri, “Lağım ağızlı insanlar her toplumda vardır” diyerek değerlendirdi.
Behar şunları söyledi:
“Bu haberlere şaşkınlık duymuyorum, tabiri mazur görün, izleyiciler önünde kullandığım için, lağım ağızlı insanlar her toplumda vardır. Başka bir şey demeye gerek görmüyorum.”
Yeni Akit’, Büşra Ersanlı'nın ablası Fatma Sırma Evcan
'ın Doğu Perinçek
'in eski eşi olmasını da suçluluk karinesi olarak öne sürmeye çalışmıştı.