Prof. Cem Behar: Lağım ağızlı insanlar her toplumda vardır!

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Cem Behar, Ahaber’de yayınlanan “Bi Sormak Lazım” adlı programda’un sorularını yanıtladı.Yeni Akit gazetesii, ‘Her Taşın Altında O Kadın’ başlıklı haberinde, Büşra Ersanlı’nın eski eşi Cem Behar’ın Yahudi olmasını, suç belirtisi olarak yansıtmaya çalışmıştı.Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof.. Cem Behar, bu haberleri, “Lağım ağızlı insanlar her toplumda vardır” diyerek değerlendirdi.Behar şunları söyledi:“Bu haberlere şaşkınlık duymuyorum, tabiri mazur görün, izleyiciler önünde kullandığım için, lağım ağızlı insanlar her toplumda vardır. Başka bir şey demeye gerek görmüyorum.”Yeni Akit’, Büşra Ersanlı'nın ablası'ın Doğu'in eski eşi olmasını da suçluluk karinesi olarak öne sürmeye çalışmıştı.