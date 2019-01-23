Prof. Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır, benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir

Prof. Celal Şengör, "Türkiye'de bikini giyilmesi, Mercedes'e binilmesi burayı ileri bir ülke yapmıyor. Türkiye Afganistan’dır, benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir" dedi.

Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programına konuk olan Şengör'ün organ bağışı ile ilgili "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar" sözleri, organ bağışına karşı olduğu iddiasıyla basında yer aldı.

"Organ bağışına taraftarım"

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Şengör, sözlerinin tamamının dinlendiğinde organ bağışına karşı olmadığını söyledi. "Ben organ bağışına taraftarım, çok hoş bir şey, buna mukabil cesetlerin gömülmesi aptalca bir şey" diyen Şengör, "Benim vüducum, parazit halinde yaşayan bir insana verilmesindense araştırma için kullanılması daha doğru olur. Biz her insanı kutsal addediyoruz, ben öyle addetmiyorum kardeşim" diye konuştu.

"Organımı Stalin'e vermek istemem, herif 20 milyon adam öldürmüş"

Şöngör, "Ben, bir organımı Stalin'e vermek istemem, herif 20 milyon adam öldürmüş" ifadelerini de kullanırken, eşine "Öldüğümde vücudumu araştırma kurumuna hediye edin, istedikleri gibi kullansınlar" dediğini de belirtti. "Elin dangalağını yaşatmanın anlamı yok" sözlerini yineleyen Şengör, "Sadece kendimden bahsediyordum. Elin dangalağını yaşatmaktansa bilimsel araştırma daha önemlidir" diye konuştu.

"Medyaya kızmıyorum, sokakta yürürken köpek gelip sizi ısırsa ne yapabilirsiniz?"

Sözlerinin medya tarafından çarpıtıldığına değinen Şengör, "Kızmıyorum, sokakta yürürken köpek gelip sizi ısırsa ne yapabilirsiniz?" derken, Türkiye'de büyük bir cehaletin hüküm sürdüğüne vurgu yaptı. "Türkiye, benim gördüğüm en ilkel, üst düzey cehalet düzeyinde, en gayrı medeni ülkelerden biri" ifadelerini kullanan Şengör, şunları da söyledi:

"Türkiye 1000 senedir adam gibi eğitim yok"

"Türkiye'de bikini giyilmesi, Mercedes'e binilmesi burayı ileri bir ülke yapmıyor. Türkiye Afganistan'dır, Türkiye benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir, 1000 senedir adam gibi eğitim yok"