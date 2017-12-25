Prof. Celal Şengör: Elon Musk adını sizden duyuyorum, kim bu adam ya?

"Gazete okumam, televizyon seyretmem" diyen Prof. Dr. Celal Şengör, Tesla Motors ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın adını hiç duymadığını söyleyerek, "Ben bu adamın adını sizden duyuyorum. Kim bu adam ya?" dedi.

YouTube'a özel hazırlanan bir programda soruları yanıtlayan Prof. Dr. Celal Şengör, bir katılımcının "Son zamanlarda biraz magazinsel olsa da Elon Musk ve projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hiçbir şey. Ben bu adamın adını sizden duyuyorum. Kim bu adam ya? Hiç haberim yok."

​Sunucunun, "Mucit olarak geçiyor" hatırlatması üzerine Şengör, "Bilmiyorum, ben ilgilenmiyorum. Ben gazete okumam, televizyon seyretmem. Bu adamı başka türlü bilme imkânım yok. Hakkatten hiç duymadım" dedi.