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Prof. Cankat Tulunay: Her kafadan ses çıkıyor, böyle Bilim Kurulu olmaz; Türkiye aşının peşine düştü, bağımsız denetleme olmazsa tehlikeli

"Türkiye aşı araştırma çöplüğü olmasın"

18 Eylül 2020 11:39

Koronavirüs aşı çalışmalarını değerlendiren Prof. Dr. Cankat Tulunay, Türkiye'nin 'aşı araştırma çöplüğü' olmaması gerektiğini söyledi. Tolunay "İki üç bilim kurulu üyesi şöhret peşinde, aşı çalışması yapıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor böyle Bilim Kurulu olmaz" diye konuştu.

Türkiye'de de gönüllülere Koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı ancak aşının işe yarayıp yaramayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Avrupa Klinik Farmakoloji Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor Cankat Tulunay, Covid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Gazeteci Semra Topçu'nun Youtube kanalında yayınlanan söyleşide Koronavirüs aşı çalışmalarını değerlendiren Profesör Tulunay, aşı protokollerinin mutlaka açıklanması gerektiğini söyledi. Cankat Tulunay, Türkiye için en büyük tehlikenin, aşı çalışmalarının bağımsız denetlenmemesi olduğunu vurguladı.

2024'ten önce Koronavirüs aşısı beklenmemeli diyen Prof. Tulunay, "Umut verici gelişmeler var ama zaman alacak" dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler nedeniyle Trump'ın acele ettiğini ve ekim ayında aşının piyasaya sürülmesinden söz ettiğini hatırlatan Cankat Tulunay, politik baskıyla aşı piyasaya sürülebileceğini ancak ilaç firmalarının 2 seneden önce aşı üretmesinin normal koşullarda mümkün olamayacağını anlattı.

Tulunay'ın dikkat çektiği bir diğer konu ise Türkiye'deki aşı çalışmaları oldu, "Türkiye aşı üretemez yeterli alt yapısı yok" diyen Cankat Tulunay, "Türkiye temel araştırmaları bıraktı, aşı peşine düştü oysa daha temel bilgiler eksik" diye konuştu.

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