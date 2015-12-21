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Prof. Canan Karatay 71 tane zeytin yedi!

Karatay: Zeytin altından daha değerli. Zeytinyağı da altın suyu

21 Aralık 2015 20:04

“Her gün 10 yumurta 2 turp yiyin” diyen, beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin diyarı Gömeç’te bir oturuşta 71 adet zeytin yedi. Karatay, kendisi gibi bol bol zeytin yenmesini önerdi. Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinin altından daha kıymetli olduğunu söyleyerek "Zeytin insanlara hayat verir. Ömrü uzatır" dedi.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde düzenlenen zeytin hasat şenliğine katılan Prof. Dr. Canan Karatay’ın yanı sıra Dr. Ümit Aktaş ve sosyal medya üzerinden oluşturulan ’Çocuğuma Şeker Verme’ kampanyasını başlatan ’Sağlıklı Yaşıyoruz’ grubu üyeleri katıldı.

Kahvaltı yapan Prof. Dr. Canan Karatay, yediği 71 zeytinin çekirdeklerini sayarak basın mensuplarına gösterdi. Prof. Dr. Karatay daha sonra şalvar giyip beline sepet bağladı ve Karaağaç Mahallesi’ndeki zeytin hasat şenliğine katıldı.

Prof. Dr. Canan Karatay gruptaki kadınlarla birlikte zeytin hasadı yaparken Dr. Ümit Aktaş da zeytin hasat makinesini kullandı. Burada toplanan zeytinleri zeytinyağı fabrikasına götüren grup, zeytinlerin sıkımını izledi ve taze zeytinyağını tattı.

Prof. Dr. Canan Karatay "Zeytin altındır. Zeytinyağı da altın suyudur. Altından daha kıymetlidir zeytin. Çünkü insanlara hayat verir. Ömrü uzatır. Burada güneşin altında grup olarak zeytin topluyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu.

 

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