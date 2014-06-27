Prof. Büşra Ersanlı Köşk'e aday mı oluyor?

“Kadın Cumhurbaşkanı İstiyoruz” Platformu, Prof. Dr. Büşra Ersanlı’yı, Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdi ve tehlikeli gördükleri siyasi kutuplaşmaya karşı başta kadın milletvekilleri olmak üzere, adayını henüz açıklamamış HDP’yi ve CHP’li sosyal demokrat vekilleri Büşra Ersanlı’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemeye davet ettiler.

“Kadın Cumhurbaşkanı İstiyoruz” Platformu’nun basın açıklaması sonrası, Prof. Dr. Büşra Ersanlı’ya ulaştık.

T24’e açıklama yapan Ersanlı, “Nisan ayı ortasından beri sosyal medyada önerenler oldu.” dedi ve ekledi: “Türkiye’deki Kürt siyasal muhalefetinin özellikle gençlerinin bu talepleri çok onur verici. İzmir’den ve yurt dışından alternatif bir kadın aday için siyasal duyarlılığı olan gençlerin de bu kampanyayı başlatmaları bence çok değerli. Kampanyayı yürütenleri şahsen tanımıyorum. Ama kadın aday üzerindeki ısrarlarını, çok sevdiğim ülkem için paha biçilmez bir gelişme olarak görüyorum.”

'Erkekler savaş açar kadınlar barış açar'

“Özellikle barış görüşmeleri sürecinde kadınların rolünün tayin edici olduğuna inanırım, zaten dünyada birçok örneği var.” diyen Ersanlı, nedenini şöyle açıkladı: “Çünkü savaşa karar veren erkekler; onca zarara yol açtıktan sonra barışa mecbur olduklarında onun da kararlarını tek başlarına almak istiyorlar. Bu kötü bir alışkanlık haline gelmiş. Daima erkekler erkeklerle rekabet ediyor. Savaş için de barış için de. Erkekler savaş açar kadınlar barış açar. Türkiye sağda “çoğulculuk” çok yaşadı, muhafazakarlıkta “çoğulculuk” yaşıyor, erkeklerde hep “çoğulcu”! Nihayetinde bunlar hep çoğunlukçu oluyor. Alternatif ve gerçek çoğulculuğun yolunu açmak zorundayız.

Kürt sorunu da Alevi sorunu da her sorun da eşitlenmekten geçer bu da kadın erkek eşitlenmesiyle büyük yol alır. Kadınların siyasetteki tayin edici rolünü Kürt siyasal hareketi iyi anlamış durumda ve bu sayede ülkemizin ezeli ebedi eril siyaseti eş başkanlık gibi bazı yeni uygulamalarla tanıştı . Cumhurbaşkanlığı için de mutlaka gereken bir uygulama, halklarımızı ilgilendiren her karar hayattaki en büyük fark (kadın ve erkek) tarafından karşılıklı denetlenmeli. Şeffaflık bu yolda gelişecek.”

Bütün bu açılardan kampanyayı çok anlamlı bulduğunun altını çizen Ersanlı, sözlerini şöyle bitirdi: “Kampanyaya saygı duyuyorum ve gerektiğinde birçok konudaki düşüncelerimi ve kararlarımı güvendiğim, sevdiğim ve birlikte barış ve eşitlik mücadelesi verdiğim tüm değerli arkadaşlarımla, yakınlarımla, kampanyayı yapan ve destekleyen herkesle paylaşmaya hazırım. Zaten halk dediğimiz bütün bunlar değil mi?”