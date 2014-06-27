T24 LogoT24 Logo
Gündem

Prof. Büşra Ersanlı Köşk'e aday mı oluyor?

Prof. Büşra Ersanlı: Türkiye'deki Kürt siyasal muhalefetinin özellikle gençlerinin beni Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istemeleri onur verici

27 Haziran 2014 12:37

Işıl Öz

“Kadın Cumhurbaşkanı İstiyoruz” Platformu, Prof. Dr. Büşra Ersanlı’yı, Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdi ve tehlikeli gördükleri siyasi kutuplaşmaya karşı başta kadın milletvekilleri olmak üzere, adayını henüz açıklamamış HDP’yi ve CHP’li sosyal demokrat vekilleri Büşra Ersanlı’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemeye davet ettiler.

“Kadın Cumhurbaşkanı İstiyoruz” Platformu’nun basın açıklaması sonrası, Prof. Dr. Büşra Ersanlı’ya ulaştık.

T24’e açıklama yapan Ersanlı, “Nisan ayı ortasından beri sosyal medyada önerenler oldu.” dedi  ve ekledi:  “Türkiye’deki Kürt siyasal muhalefetinin özellikle gençlerinin bu talepleri çok onur verici. İzmir’den ve yurt dışından alternatif bir kadın aday için siyasal duyarlılığı olan gençlerin de bu kampanyayı başlatmaları bence çok değerli. Kampanyayı yürütenleri şahsen tanımıyorum. Ama kadın aday üzerindeki ısrarlarını, çok sevdiğim ülkem için paha biçilmez bir gelişme olarak görüyorum.”

 

'Erkekler savaş açar kadınlar barış açar'

 

“Özellikle barış görüşmeleri sürecinde kadınların rolünün tayin edici olduğuna inanırım, zaten dünyada birçok örneği var.” diyen Ersanlı, nedenini şöyle açıkladı:  “Çünkü savaşa karar veren erkekler; onca zarara yol açtıktan sonra barışa mecbur olduklarında onun da kararlarını tek başlarına almak istiyorlar. Bu kötü bir alışkanlık haline gelmiş. Daima erkekler erkeklerle rekabet ediyor. Savaş için de barış için de. Erkekler savaş açar kadınlar barış açar. Türkiye sağda “çoğulculuk” çok yaşadı, muhafazakarlıkta “çoğulculuk” yaşıyor, erkeklerde hep “çoğulcu”! Nihayetinde bunlar hep çoğunlukçu oluyor. Alternatif ve gerçek çoğulculuğun yolunu açmak zorundayız.

Kürt sorunu da Alevi sorunu da her sorun da eşitlenmekten geçer bu da kadın erkek eşitlenmesiyle büyük yol alır. Kadınların siyasetteki tayin edici rolünü Kürt siyasal hareketi iyi anlamış durumda ve bu sayede ülkemizin ezeli ebedi eril siyaseti eş başkanlık gibi bazı yeni uygulamalarla tanıştı . Cumhurbaşkanlığı için de mutlaka gereken bir uygulama, halklarımızı ilgilendiren her karar hayattaki en büyük fark (kadın ve erkek) tarafından karşılıklı denetlenmeli. Şeffaflık bu yolda gelişecek.”

Bütün bu açılardan kampanyayı çok anlamlı bulduğunun altını çizen Ersanlı, sözlerini  şöyle bitirdi: “Kampanyaya saygı duyuyorum ve gerektiğinde birçok konudaki düşüncelerimi ve kararlarımı güvendiğim, sevdiğim ve birlikte barış ve eşitlik mücadelesi verdiğim tüm değerli arkadaşlarımla, yakınlarımla, kampanyayı yapan ve destekleyen herkesle paylaşmaya hazırım. Zaten halk dediğimiz bütün bunlar değil mi?”

ETİKETLER

büşra ersanlıcumhurbaşkanı adayıkadın cumhurbaşkanı platformuchphdpsosyal demokratt24açıklamaışıl öz

İlgili Haberler

Kadın Cumhurbaşkanı İstiyoruz Platformu: Adayımız Prof. Büşra Ersanlı

"Reyhanlı’yı, Madımak’ı, Soma’yı, Roboski’yi ve Gezi’yi aynı anda temsil edebilecek yegane aday olduğunu düşünüyoruz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24