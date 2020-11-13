Prof. Başer: Türkiye'de salgın tsunami gibi, artık 14 günlük bir kapanma da yetmeyebilir

Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında geldiği durumuna ilişkin olarak "Şehirlerarası iletişimi minimuma indirebilmek ve ciddi bir kapanmayla ama şu an 14 gün de artık yetmeyecekmiş gibi. Şu aşamada belki 1 ay kapanmak daha doğru olur" dedi

Başer, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk oldu. Salgında Türkiye genelinde ve İstanbul'da görülen hızlı artışları değerlendiren Prof. Bengi Başer, "Şehirlerarası iletişimi minimuma indirebilmek ve ciddi bir kapanmayla ama şu an 14 gün de artık yetmeyecekmiş gibi. Şu aşamada belki 1 ay kapanmak daha doğru olur ama işin ekonomik yönü var. Kapanamamanın da en büyük nedeni bu" dedi.

"Son bir aylık artışlara baktığımızda ölüm oranlarında yüzde 55'lik artış, Kasımın ilk iki haftasında ise ağır hasta artışlarına baktığımızda neredeyse yüzde 50'lerde yükseliş görüyoruz" ifadelerini kullanan Başer şöyle devam etti:

"Bu çok ciddi bir yükseliş. Tsunami gibi. Başından beri 65 yaş üstünü günah keçisi gibi yaptık. Risk grubundalar ve onları korumamız çok güzel ama 65 yaş üstü evlerinde izole değiller, birçok yaş grubuyla temas halindeler. Sanki insanlar, ailelerinden hastalık kapmayacak gibi yaşıyoruz. Önemsememe duygusu içerisindeyiz. Restoran ve cafeler açık ama gitme diyeceksiniz, aile görüşmelerine sınırlama getirmeyeceksiniz, düğünleri serbest bırakacaksınız ama yapma diyeceksiniz, bu olmaz. Bir şeyin önlemini almak istiyorsanız yaptırım ve uygulamalarla birlikte yapılmalı."

"Okulların açılmasıyla birlikte en azından iki hafta içinde sayıların yükselmeye başladığını görüyoruz" diyen Başer sigara yasağı hakkında "İçmenin yasaklanmasını ben destekliyorum. Sigara içmek, maske çıkarmaya sebep oluyor. Yasaklamalar biraz daha planlı, anlamlı olarak uygulanırsa işe yarayacaktır. Bazı şeyler anlamını yitiriyor" dedi.

"1 ay kapanmak daha doğru olur ama işin ekonomik yönü var"

Başer şunları kaydetti:

"Avrupa aç-kapa yaparak gitmeye çalışıyor. İsrail, kapandı ve salgını seyrini kırdı, Avusturalya'nın Victoria eyaleti bir kapandı ve 10 gün boyunca vaka sayısını sıfırlara indirdi. Şu an için ekonomi izin vermiyorsa da İstanbul gibi büyük bir şehirde bunu yapmaya çalışmak lazım. Şehirlerarası iletişimi minimuma indirebilmek ve ciddi bir kapanmayla ama şu an 14 gün de artık yetmeyecekmiş gibi. Şu aşamada belki 1 ay kapanmak daha doğru olur ama işin ekonomik yönü var. Kapanamamanın da en büyük nedeni bu. Biz ancak sağlık açısından bakabiliyoruz ama ekonomik yönü devlet büyüklerinin sorumluluğunda, bu iş kolay bir değil ancak kapanmadan bu işi şu aşamada yürütmek çok zor."

Türkiye'de güncel verilere göre, son 24 saatte 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu. 93 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 10 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 348 bin 804'e yükseldi.