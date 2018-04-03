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Bilim / Teknoloji

Prof. Aziz Sancar ve Prof. Bilge Demirköz nükleer enerjiyi anlatmak için kamera karşısına geçti

Nükleer enerjiyi anlatan kamu spotu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlandı

03 Nisan 2018 11:52

Türkiye’nin dünyaca tanınan iki bilim insanı nükleer enerjiyi anlatmak için kamera karşısına geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotunda Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Prof. Dr. Bilge Demirköz’ün rol aldı.

Hürriyet'te yer alan haberde, ABD’nin Kuzey Carolina eyaleti ile Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen çekimler dört gün sürdü. Prof Dr Aziz Sancar’ın çekimleri Kuzey Carolina’nın Raleigh kentinde (Dorton Arena ve James Hunt Kütüphanesi) gerçekleştirilirken, Prof Dr Melahat Bilge Demirköz’ün çekimleri Ankara’da TAEK’te ve İstanbul’da Beyazıt Kütüphanesi ile Cağaloğlu Lisesi’nde, diğer çekimler ise yine İstanbul’da çeşitli mekanlarda gerçekleştirildi.

Filmin yönetmenliğini Mc Donald’s, Nissan ve Renault gibi markaların reklamlarını çeken Eric Will; görüntü yönetmenliğini ise Ray-Ban, Nivea gibi markalarla çalışan Joel Cartier gerçekleştirdi. Son teknoloji prodüksiyon tekniklerinin kullanıldığı filmin yapımcılığını ise bir Türk şirketi üstlendi.

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