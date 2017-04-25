Prof. Aktar, AKPM kararını değerlendirdi: Türkiye, 13 yıl geriye gitti

Avrupa Birliği (AB) uzmanı Prof. Dr. Cengiz Aktar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Türkiye’ye yönelik aldığı denetim kararını değerlendirdi. Türkiye’nin 13 yıl geriye gittiğini ifade eden Prof. Aktar, Türkiye’nin Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Ukrayna, Gürcistan gibi ülkelerin olduğu gruba düştüğünü söyledi. Aktar, şubat ayında AKPM’de yapılan oylamanın hâlâ kurulmamış olan olağanüstü hâl (OHAL) komisyonu ile atlatıldığını söylerken “Ama bıçak kemiğe dayandı ve Nisan 2017 itibarıyla Türkiye gayri demokratik, Avrupa normlarına Avrupa insan hakları ve demokrasi normlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle izlemeye alındı” dedi.

Artı Gerçek’te yer alan habere göre, Aktar’ın değerlendirmeleri şöyle

"Türkiye bu kararla 13 yıl geriye düştü.

“2004'te izlemeden çıkarılmıştı, 2017'de yeniden izlemeye alındı. AKP'lilerin aylardır Strasbourg'da yaptığı manevralar işe yaramadı.

“Türkiye, dokuz Avrupa Konseyi üyesi ülkenin bulunduğu kümeye düştü. Yani Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Ukrayna, Gürcistan gibi ülkelerin olduğu küme düştü.

“Oysa AKP, geçen yıl Türkiye'yi ‘grand payeur’ yani ‘büyük katkısı sunan’ ülke pozisyonuna getirmişti, diğer beş ülkeyle beraber. İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ile birlikte Avrupa Konseyi'ne kaynak veren ülkeler haline gelmişti. Bu Avrupa Konseyi sekreteryasına bir jestti ama bu dahi işe yaramadı.

“Şubat ayındaki oylamada İzleme Komitesi Sekreteryasının talebi ve raporlara rağmen Türkiye KHK kararlarıyla ilgili komisyonun kurulacağını söyledi ve şubattaki acil oylamayı atlattı. Ama bıçak kemiğe dayandı ve Nisan 2017 itibarıyla Türkiye gayri demokratik, Avrupa normlarına Avrupa insan hakları ve demokrasi normlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle izlemeye alındı.

“Bu diğer taraftan cuma günü Malta'da yapılacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nden Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasıyla ilgili bir karar çıkmayacağını söylüyor.

“Avrupa şimdilik bu izleme ile yetinecek gibi görünüyor. Müzakerelerin ilgili durdurulmasıyla ilgili gelişmeler var. Oradan öyle bir karar çıkmayacağını söylüyor.

Şimdilik Avrupa bu izleme ile yetinecek gibi görünüyor.