Prof. Akkemik uyardı: Kanal İstanbul 3 bin hektar ormanı yok edecek

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Marmara Şube Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde Prof. Dr. Ünal Akkemik tartışmalı proje Kanal İstanbul’un 458 hektar ormanı yok edeceğini anımsatarak “Bu rakam 3 bin hektara çıkacak. Yani 3 bin 896 futbol sahası kadar orman alanı yok olacak” dedi.

Prof. Ünal Akkemik ve Kuzey Ormanları Derneği’nden Seda Elhan Kadıköy’de düzenlenen basın toplantısında projenin orman alanlarına etkisini anlattı. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, bu durumun kentsel ısınmayı da artıracağını belirten Akkemik, “Ağaçların bir görevi de kent ısısını korumak. Siz zaten ağaçlara yaşama alanı tanımıyorsunuz. Zaten iklim değişikliği ve kentte beton zemin var. Bütün bunlar olunca bizim betondan ziyade doğal alanlara ihtiyacımız var. Bizim kanal değil, ormana ihtiyacımız var” dedi.

"Temiz havanın geçişi engellenecek; doğal koridor bozulacak"

Akkemik proje hayata geçerse İstanbul’da ne olacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“İstanbul’da iklim krizi zaten hissediliyor. Kentlerde ısı adası dediğimiz olay var. Özellikle beton binalar kuzeyden esen ve İstanbul’un havasını temizleyen rüzgârların kesilmesine neden oluyor. Son yıllarda bunu yaşamaya başladık. İstanbul yaşanmaz hale geliyor. Bu tür projeler betonlaşmayı daha da artıracağı için temiz havanın geçişini engelleyecek. Oradaki doğal koridor bozulacak. Yeşil doku güneş sıcaklığını emiyor ama beton yansıtıyor. Gündüz aşırı güneş ışığı alan beton ısınıyor gece saatlerinde dışarıya veriyor. İstanbul’da gece sıcaklıkları artıyor.”